Merz: „Es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine“

Nach Beratungen auf höchster Ebene sieht Bundeskanzler Friedrich Merz eine Chance dafür, dass die Waffen in der Ukraine schweigen könnten. „Es gibt Hoffnung auf Bewegung. Es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine“, sagte Merz am Donnerstagnachmittag im Beisein des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin.

Unmittelbar davor hatten beide Politiker in getrennten Videoschalten sowohl mit US-Präsident Donald Trump als auch mit dem britischen Premier Keir Starmer nebst Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gesprochen. Die Beratungen dienen der Vorbereitung des Treffens zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska. „Wir Europäer tun deshalb alles in unserer Kraft Stehende, um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen“, betonte der Bundeskanzler.

Die Europäer wollen verhindern, dass die USA und Russland den Frieden diktieren

Die mächtigsten Länder Europas wollen einen Diktatfrieden zu Lasten der Ukraine verhindern. „In Alaska müssen grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben“, meinte Merz. Das sei die Botschaft aus Europa an Donald Trump gewesen.

Der ukrainische Präsident bezweifelte den Willen Moskaus, den Krieg zu beenden. „Ich habe den Kollegen gesagt, dem amerikanischen Präsidenten gesagt, Putin will keinen Frieden. Er möchte uns komplett besetzen“, sagte Selenskyj. Es brauche „Druck, Druck, Druck“ auf Putin, um zu einem Frieden zu kommen.

Fünf Leitlinien für Gespräche mit Russland

Die Ukraine und die Europäer legten sich auf fünf Leitlinien fest, die sie Trump für das Treffen am Freitag an die Hand gaben. Die wichtigste Forderung: Bevor es zu echten Friedensverhandlungen kommt, müssten die Kriegsparteien einem Waffenstillstand zustimmen. Außerdem sollen die Ukrainer zu allen Zeiten mit am Tisch sitzen, wenn es um ihre Zukunft geht. Damit soll ein Deal zwischen Trump und Putin über die Köpfe der Angegriffenen hinweg verhindert werden. Die Europäer sagen Kiew außerdem weiter die Belieferung mit Waffen zu und versprechen robuste Sicherheitsgarantien. Nach der Überzeugung Frankreichs und Großbritanniens wird das auch die Entsendung von Truppen umfassen. Der Bundeskanzler hat sich hierzu öffentlich noch nicht bekannt.

Seit über drei Jahren wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Die Streitkräfte des Kreml halten mittlerweile etwa 20 Prozent der einstigen Sowjetrepublik besetzt. Zuletzt konnten Putins Soldaten Gelände gutmachen. Russland besteht auf vier Territorien im Osten der Ukraine, die es zu großen Teilen erobert hat.

US-Präsident Trump kündigt Gebietstausch zwischen Russland und Ukraine an

Trump hatte am Montag gesagt, dass die Ukraine und Russland sich gegenseitig Gebiete abtreten müssten, damit es Frieden geben könne. „Es wird einen Tausch von Land geben“, hatte der Republikaner erläutert. Selenskyj widersprach dem und betonte in Berlin, dass sich daran nichts geändert habe.

Während Trump das am Freitag in der Stadt Anchorage geplante Treffen mit Putin als Versuch darstellt, einem Ende des Krieges näherzukommen, warnen Experten vor zu hohen Erwartungen. „Es wird nichts Konkretes dabei herauskommen“, sagt Joachim Krause, emeritierter Direktor des Instituts für Sicherheitsstudien an der Uni Kiel, unserer Redaktion. Putin habe kein Interesse an einem Waffenstillstand und Trump gehe es sehr um den Friedensnobelpreis, meint Krause.

Sahra Wagenknecht warf dem Bundeskanzler vor, mit seiner Initiative das Gegenteil zu erreichen. „Der Video-Gipfel war eher eine Kriegsverlängerungskonferenz als eine Kompromisssuche. Sie hat null dazu beigetragen, die Verhandlungsbereitschaft auf beiden Seiten zu fördern“, sagte die BSW-Chefin unserer Redaktion. Es sei ein Fehler gewesen, Selenskyj einzuladen.