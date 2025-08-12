Das Camp der jungen Kämpfer

Yuriy wird fuchsig. „Dein Gewehr ist doch keine Puppe. Halte es gerade und lauf“, sagt der 42-Jährige. In seiner Sonnenbrille spiegelt sich das Gesicht eines 19-Jährigen mit Pausbacken und einem ehrfurchtsvollen Blick in Richtung seines Drill-Sergeants. Dann stürmt der Teenager los. Mit seinem Marschgepäck auf dem Rücken. Der Schweiß perlt auf der Stirn. Er fließt reichlich unter Helm und Schutzweste an diesem heißen Tag, nach dem kräftezehrenden Anstieg auf einen Hügelrücken. Hier, nicht weit entfernt von der Front im Donbas.

„Stopp“, flucht Yuriy. „Deine Schulter und dein Gewehr, das muss eine Linie sein“, sagt der erfahrene Frontsoldat. Dann macht er es vor. Drückt das Schnellfeuergewehr an seine Schulter, zielt damit gegen einen imaginären Feind. Läuft wie ein Raubtier durch Büsche und hohes Gras, schnell, behände und lautlos. Eine Einheit mit seiner Waffe. „So muss es sein, Junge“, sagt der 42-Jährige.

Den jungen Männern wird das Kriegshandwerk beigebracht

„Sie müssen noch viel an sich arbeiten. Ihr Überleben an der Front hängt davon ab“, sagt Yuriy. Er bringt zusammen mit anderen Ausbildern einer Gruppe von 20 Jungsoldaten das Kriegshandwerk bei. Es ist der dritte Kurs. Die Ausbildung dauert je drei Monate. Ab 25 Jahren sind Männer in der Ukraine wehrpflichtig. In dieser Gruppe sind alle unter dieser Altersschwelle. Sie sind Teil eines Programms des Verteidigungsministeriums, das junge Männer bis 24 Jahre dazu bringen soll, sich freiwillig für den Kriegsdienst zu verpflichten. Das ist ab 18 Jahren möglich.

Icon vergrößern Der erfahrene Soldat Yuriy gehört zum Ausbilderteam Foto: Till Mayer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der erfahrene Soldat Yuriy gehört zum Ausbilderteam Foto: Till Mayer

Für die Teilnahme am Programm gibt es Prämien oder auch die Möglichkeit, nach der Dienstzeit kostenlos zu studieren. Wer sich für ein Jahr verpflichtet, erhält umgerechnet über 20.000 Euro. Bewähren sich die Jungsoldaten in Gefechtssituationen an der Front, gibt es weitere Zuschläge. Je länger die Verpflichtung, desto mehr Vergünstigungen. Weiter gibt es günstige Kredite für einen Wohnungskauf. Oder nach einem Jahr das Recht, ins Ausland zu reisen. Generell gilt, wer zwischen 18 und 60 Jahre alt ist, darf das Land nur mit Genehmigung verlassen. Doch Soldaten, die dienen, erhalten für ihren Fronturlaub immer wieder eine Reiseerlaubnis ins Ausland.

Es fehlen Soldaten in den Schützengräben

Die Kampagne ist aus der Not geboren. Hunderttausende haben sich vor allem zu Beginn der russischen Vollinvasion freiwillig zur Armee gemeldet. Jetzt, über dreieinhalb Jahre später, fehlen Soldaten in den Schützengräben. Der Freiwilligen-Ansturm ist längst abgeebbt. Die Mobilisierung verläuft zu schleppend. Teilweise werden Männer im wehrpflichtigen Alter nicht unbedingt freiwillig direkt von der Straße rekrutiert. Entsprechende Einheiten stehen an den Checkpoints oder Metro-Ausgängen. Aus zuverlässigen Quellen ist zu erfahren, dass sich der Ansturm der jungen Männer für das Projekt in Grenzen hält.

Icon vergrößern Die Rekruten üben Gefechtssituationen. Foto: Till Mayer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Rekruten üben Gefechtssituationen. Foto: Till Mayer

Bei Sascha ist das anders. Er sagt, er hätte sich auch ohne Prämie zur Armee gemeldet. Zu Beginn der Invasion war er mit seiner Schwester und Mutter vor den Kämpfen in seiner Heimat nach Deutschland geflohen. „Berlin ist in Ordnung, aber ich konnte nicht einfach dort bleiben. Die Russen töten unsere Leute, zerstören unsere Städte und Dörfer. Ich will mein Land verteidigen“, sagt der 18-Jährige. Ein halbes Jahr hätte Sascha noch gebraucht, um seine Schule abzuschließen. Er entschied sich, nicht zu warten. Kaum volljährig geworden, kehrte er in die Ukraine zurück.

Auf den 18-jährigen Sascha wartet die Front

Sascha hat ein freundliches Gesicht, warme Augen, und er überlegt, bevor er voreilig Sätze bildet. Kurze Verschnaufpause vor dem nächsten Drill: Sascha blinzelt in die Sonne. Auf seinen Oberschenkeln liegt eine Kalaschnikow ohne Magazin. Der 18-Jährige winkelt die Arme an, stützt sich auf die Ellenbogen und macht es sich im Gras bequem. Es riecht nach Wald. Nach der Erde, die freigeschaufelt zu einem Bunker führt. In einigen Wochen wird sich in einem solchen Bunker vermutlich der Großteil seines Tages abspielen. Auf den Teenager wartet die Front.

„Ein Verwandter von mir kämpft in der ersten Linie. Er hat mir online erzählt, wie grausam der Krieg ist. Von den tödlichen Drohnen, dem Artilleriebeschuss, den vielen Gefallenen. Trotzdem will ich dienen“, sagt der junge Mann. Seine Mutter ist entsetzt. Halten kann sie ihn aber nicht. „Meine deutschen Freunde konnten es nicht fassen, als ich ihnen meinen Entschluss mitteilte. Sie verstehen meine Beweggründe vielleicht nicht, aber sie unterstützen mich“, erklärt er.

„Mir ist bewusst, welcher Gefahr wir uns aussetzen“

Dann erzählt er, wie er im „Im Westen nicht Neues“ als Hörbuch auf seinem Smartphone gestreamt hat. „Es hat mich tief bewegt“, meint er. „Einmal mussten wir von einem Lastwagen Waffen abladen, die von getöteten Soldaten stammten. Das hat mich an den Roman erinnert, da ging es um die Uniformen von Gefallenen“, sagt er nachdenklich. „Mir ist bewusst, welcher Gefahr wir uns aussetzen, wenn wir Soldaten werden“, fügt er hinzu. Von den Vorgängerkursen werden schon die ersten Verluste gemeldet.

Icon vergrößern Ernste Gesichter: Den jungen Soldaten ist bewusst, in welche Gefahr sie sich begeben. Foto: Till Mayer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ernste Gesichter: Den jungen Soldaten ist bewusst, in welche Gefahr sie sich begeben. Foto: Till Mayer

Als die jungen Rekruten zusammensitzen, erinnert es manchmal in der Tat an den Roman von Remarque. Es sind die unterschiedlichsten Charaktere. Da sind die drei besten Freunde, die ständig zusammen sind. Sie sind in einem Wohnblock aufgewachsen, zwei von ihnen leben als Waisen bei den Großeltern. Oder Bogdan, der 22-Jährige hat sein Studium im Journalismus abgeschlossen. „Sicherlich ist die Prämie ein Grund, warum ich jetzt hier bin. Aber es ist nicht der einzige Grund“, sagt er leise. „Das Härteste ist nicht der Drill. Es ist schwer für mich zu verstehen: Ich bin jetzt in erster Linie kein Individuum mehr, ich bin Soldat.“

„Die Ukraine wird für lange, lange Zeit eine starke Armee brauchen“

Neben ihm sitzt ein Kamerad, der seinen Bruder verloren hat. „Deswegen bin ich hier“, sagt er mit fester Stimme. Drei Meter gegenüber lehnt Vitali an einem Baumstamm. Er kommt aus einem Randbezirk von Kyjiw. „Dort habe ich schon das Kämpfen gelernt. Es ist ein hartes Pflaster“, sein Lachen gibt eine Reihe künstlicher Vorderzähne preis. Er ist der Methusalem der Gruppe, gerade 25 geworden. Vitali hat schon als Fleischer, Bauarbeiter und bei einem Paketdienst gearbeitet. „Ich bin noch mit 24 in das Programm aufgenommen worden. Ganz ehrlich, ich wollte mich nicht verstecken und vor der Polizei davon laufen, wenn ich 25 bin. Da nehme ich lieber die Prämie mit und geh freiwillig an die Front“, sagt er.

Schließlich kommt noch Daniel in die Runde. Er ist groß und schlaksig. Unter dem Kurzhaarschnitt leuchtet ein Paar blaue Augen. Sein Spitzname hier ist „Patriot“. „Für mich ist es meine Pflicht, zu dienen“, sagt er. Wie Sascha strebt er eine Karriere als Soldat an. „Die Ukraine wird für lange, lange Zeit eine starke Armee brauchen. Das ist so, wenn man Russland als Nachbarn hat“, ist er sich sicher.

Truppenübungsplätze als Ziel russischer Angriffe

Dann donnert plötzlich ein Düsenjäger über das kleine Tal. Auf der gegenüberliegenden Anhöhe sind Jungsoldaten zu sehen, die im hohen Gras in Deckung gehen oder hinter Hecken verschwinden. Erschrockene Gesichter im Tal unter den Bäumen. Es ist nicht das erste Mal, dass Truppenübungsplätze Ziele von russischen Angriffen sind. Das Flugzeug dreht ab. „Es ist eines von uns, die Russen fliegen immer im Doppelpack“, ruft ein Unteroffizier. Doch ganz kurz war schon der Krieg da. Er wird es in einigen Wochen sicher sein.

In Kostjantyniwka hat der Krieg schon Einzug gehalten. Russische Kamikazedrohnen jagen Autos in der praktisch menschenleeren Innenstadt. Die Kirche im Zentrum ist schwer beschädigt, der Bahnhof ein Trümmerfeld. Die Häuser am Platz sind allesamt von Granaten-Einschlägen gezeichnet. Leere Fensterhöhlen blicken auf den von Trümmern übersäten Asphalt. Das Leben ist aus der Stadt gewichen. Geblieben sind nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner. Und die Verteidiger.

Nach Minenexplosion: Der Soldat kämpft mit Prothese weiter

In einem aufgelassenen Gebäude hat Andrii mit einer Handvoll Kameraden Stellung bezogen. Der Soldat trägt stolz seinen schwarzen Rauschebart. Brust und Arme sind mit dunklen Tattoos überzogen, auf denen der Tod seine Geschichten erzählt. Ein Kontrast zu dem freundlichen Gesicht, mit dem er den Besucher empfängt. Er hört das dumpfe Grollen der Artillerie der nahen Front. „Aber hier sind die Kamikaze-Drohnen der Russen das Problem“, erklärt der 34-Jährige.

Andrii hatte sich 2022 mit Beginn der Invasion verpflichtet. 2023 reißt ihm eine Minenexplosion das linke Bein ab. Der Soldat kämpft mit Prothese weiter. Er hat auch von dem Programm für junge Soldaten gehört. „Wenn sie sich freiwillig melden, finde ich das richtig. Sie werden gebraucht“, erklärt er. Andrii hat einen sechsjährigen Sohn. „Wenn er jetzt 18 wäre, ich würde ihn nicht zurückhalten. Ich wäre so stolz auf ihn, so, wie ich um sein Leben fürchten würde. Aber ich kämpfe hier, damit er es eines Tages nicht muss“, sagt der Soldat.