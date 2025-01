Nächster Showdown am Freitag: Was in der Asyldebatte im Bundestag ansteht

Der Messerangriff in Aschaffenburg mit zwei Toten hat die ohnehin hitzige Asyldebatte in Deutschland weiter angefacht. Am Mittwoch erreichte die Migrationspolitik in Deutschland einen symbolischen Wendepunkt: Die Union trug im Bundestag zwei Entschließungsanträge vor, die eine deutliche Verschärfung der Migrations- und Sicherheitsgesetze beabsichtigen. Besonders kontrovers dabei: Merz‘ Asylplan, der auch von der FDP mitgetragen wurde, erreichte nur durch die Stimmen der AfD eine Mehrheit im Parlament.

Die Abstimmung rief teils scharfe Kritik hervor, vor allem vonseiten der SPD, der Grünen und der Linken. Die Brandmauer zwischen Union und AfD sei eingerissen, so eine weit verbreitete Meinung. Noch am Mittwochabend kam es auch zu einer Demonstration „gegen Rechts“ vor der CDU-Parteizentrale in Berlin. Am Donnerstag meldete sich selbst die frühere CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Wort, die Merz‘ Schritt als „falsch“ bezeichnete. Die Union habe „sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD“ ermöglicht, so Merkel.

Asyldebatte um Migrationspolitik im Bundestag: Union fordert schärfere Regeln

Im Zentrum der Debatte, die bereits im Vorfeld für erhitzte Gemüter gesorgt hatte, standen zwei Entschließungsanträge der Union:

Härtere Grenzkontrollen und Abschieberegeln: Geflüchtete ohne gültige Einreisedokumente sollen direkt an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden – unabhängig davon, ob sie ein Schutzgesuch äußern. Zudem fordert die Union die Inhaftierung ausreisepflichtiger Personen und eine verstärkte Überwachung der Grenzen.

Strengere Sicherheitsgesetze: In 27 Punkten verlangt die Union eine härtere Gangart gegen kriminelle und als gefährlich eingestufte Migranten.

Die Union-Anträge in Sachen Migrationspolitik hatten dabei keine rechtlich bindende Wirkung, sollten jedoch ein politisches Signal senden. Der zweite Entschließungsantrag der Union fand im Bundestag keine Mehrheit.

Bundestag: Union bringt Freitag Gesetzesentwurf zur Abstimmung

Am Freitag, 31. Januar, steht der nächste Showdown im Bundestag an. Die verbliebenen Regierungsparteien lehnen die Vorschläge der Union vehement ab. SPD-Abgeordnete warnen vor einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge griff Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz noch vor der Abstimmung vom Mittwoch direkt an und stellte seine Eignung für das Kanzleramt infrage. Auch die Linken stemmen sich gegen Merz‘ Vorstöße.

Während die Partei von Union-Kanzlerkandidat Merz auf die Dringlichkeit schärferer Maßnahmen verweist, sorgten die Abstimmungen für eine weitere Spaltung im Parlament. AfD-Abgeordnete jubelten nachdem das Ergebnis der Abstimmung verkündet worden war.

Abstimmungen und Asyldebatte im Bundestag: Am Freitag geht es um das Zustrombegrenzungsgesetz

Hinter einigen Union-Forderungen stehen neben der AfD auch das BSW sowie die FDP. Laut FDP-Fraktionschef Christian Dürr „weigern sich SPD und Grüne beharrlich, Ordnung und Kontrolle in die Migration zu bringen“. Für kommenden Freitag hat die Union im Bundestag einen weiteren Programmpunkt angemeldet. Darin stell sie den bisher im Innenausschuss liegenden Entwurf zum „Gesetz zur Begrenzung des illegalen Zustroms von Drittstaatsangehörigen“ im Bundestag zur Abstimmung. Hier darf die Union laut Tagesspiegel mit Zuspruch rechnen: AfD, FDP und BSW wollen das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz demnach mittragen.

Diese Sitzungswoche ist die letzte vor der anstehenden Bundestagswahl im Februar. Am Mittwoch hatte Bundeskanzler Olaf Scholz vor der umstrittenen Abstimmung eine Regierungserklärung gehalten. Der Sozialdemokrat fand darin für die Unionsanträge klare Worte und positionierte sich, wie erwartet, gegen eine solche Verschärfung der Migrationspolitik.

Seitdem ein ausreisepflichtiger Afghane am Mittwoch (22. Januar) in Aschaffenburg ein Kleinkind und einen Mann erstochen hatte, dreht sich der Bundestagswahlkampf vor allem um das Thema Migration. Der Tat in Bayern ging eine Reihe weiterer Vorfälle voraus, bei denen ebenfalls Ausländer unter Tatverdacht stehen.

Icon Vergrößern Kanzlerkandidat Friedrich Merz (rechts, CDU) möchte in Deutschland eine härtere Migrationspolitik auf den Weg bringen. Foto: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Kanzlerkandidat Friedrich Merz (rechts, CDU) möchte in Deutschland eine härtere Migrationspolitik auf den Weg bringen. Foto: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild)

Nach Aschaffenburg preschte Kanzlerkandidat Merz vor und kündigte einen härteren Migrationskurs an. In einem eigens anberaumten Termin im Reichstagsgebäude forderte der 69-Jährige bereits am Tag nach der Bluttat weitreichende Verschärfungen des Einreise- und Aufenthaltsrechts.

Kirchen stellen sich gegen härtere Migrationspolitik von Merz

Die großen Kirchen in Deutschland stellten sich gegen den härteren Migrationskurs der Union. In einer Stellungnahme zum Entwurf des sogenannten Zustrombegrenzungsgesetzes erklärten die Berliner Vertreter der katholischen Bischöfe und des Rats der Evangelischen Kirche ihn für „nicht geeignet“, bei den migrationspolitischen Debatten zu einer Lösung beizutragen.

„Die beiden großen Kirchen weisen hiermit darauf hin, dass die nun vorgeschlagenen Gesetzesänderungen nach aktuellem Wissensstand keinen der Anschläge verhindert hätten.“ Sowohl der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt als auch die Tat von Aschaffenburg seien von psychisch Kranken begangen worden. Vielmehr basieren die Vorfälle auf einem „Defizit hinsichtlich des Informationsaustausches unterschiedlicher Behörden“ sowie einem „eklatanten Mangel an adäquater Versorgung psychisch Kranker“. (mit dpa)