Schon wieder Uneinigkeit: Fesselt sich die Koalition selbst?

Vor fast 300 Jahren erschien das Buch „Gullivers Reisen“, und noch immer kann es für aktuelle Vergleiche herhalten. Der Bundesfinanzminister zog die Satire aus der Feder von Jonathan Swift kürzlich für eine Beschreibung der Schuldenbremse heran: Deutschland als liegender Gulliver, „der mit den Strängen der Schuldenbremse gefesselt“ ist und geschwächt am Boden liegt. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Lars Klingbeil kann aber zu seiner Verteidigung in Anspruch nehmen, sich auf eine Karikatur in der Zeitschrift The Economist bezogen zu haben. Interessant ist, dass die abstrakte Konstruktion der Schuldenbremse die Politik immer wieder aufs Neue beschäftigt.

„Zu den notwendigen Reformen“, sagt Klingbeil mit Blick in die Zukunft, „gehört eine grundlegende Reform der Schuldenbremse.“ Der SPD-Co-Chef und Vizekanzler will so „für stabile Staatsfinanzen“ sorgen und „über das Sondervermögen hinaus nachhaltig Investitionen in die Zukunft Deutschlands“ sichern. Ende Mai kündigte Klingbeil an, er werde dafür in den kommenden Wochen eine Expertenkommission einsetzen und er ergänzte: „Auch hier haben wir einen ambitionierten Zeitplan: Die Ergebnisse der Kommission sollen noch in diesem Jahr in ein Gesetz fließen.“

Die Grundgesetzänderung hat massive Folgen

Es wäre die zweite Schuldenregel-Reform binnen eines Jahres. Mitte März stimmte der (alte) Bundestag einem von SPD und CDU/CSU eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes zu. Darin enthalten ist unter anderem das Investitions-Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro sowie weitere Ausnahmen von der Schuldenbremse, die eigentlich seit 2011 dem Staat vorschreibt, dass er jährlich Schulden in Höhe von maximal 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung aufnehmen darf.

Die Grundgesetzänderung hat massive Folgen. Für die aktuelle Neuverschuldung von 850 Milliarden Euro müssen Staat und Steuerzahler sagenhafte Zinslasten tragen. 61 Milliarden etwa werden es 2029 sein. Schon jetzt beginnt Schwarz-Rot deshalb mit einem Sparprogramm, das im Land wegen seiner tiefen Einschnitte noch für viele Beschwerden sorgen wird. Noch mehr Schulden könnte Deutschland aber bald nicht mehr schultern. Die Expertenkommission soll nun Wege aufzeigen, wie man Geld sparen kann, ohne neue Investitionen abzuwürgen. Doch es gibt Probleme.

Die SPD will genauso viele Fachleute stellen wie die CDU

Schon in der Sache ist sich Klingbeil mit Friedrich Merz nicht einig. Der Kanzler war vor und noch kurz nach der Bundestagswahl vehement gegen eine Lockerung der Schuldenbremse, das gibt die Grundhaltung bei CDU und CSU wieder. Sein Vize schließt weitere Lockerungen inklusive Steuererhöhungen hingegen nicht aus und versucht einem Spiegel-Bericht zufolge, die Kommission entsprechend zu besetzen. Jeweils fünf Experten sollen von CDU/CSU und SPD berufen werden, Linke und Grüne erhalten je einen Sitz, die AfD ist außen vor. Hinzu kommen drei ehemalige Politiker, von denen die Union zwei und die SPD einen bestimmen darf.

Die Union kritisiert nun, dass die SPD trotz ihrer Rolle als kleinerer Koalitionspartner genauso viele Fachleute stellen will wie CDU und CSU. Und: Nimmt man die anderen Experten hinzu, deutet sich eine Mehrheit an, die für eine Lockerung der Schuldenbremse plädiert.

Die Besetzung und Arbeit der Kommission sind eng mit den Beratungen für den Haushalt 2025 und 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung verknüpft, weil dort die finanziellen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Klingbeil und Merz müssen die Sommerpause nutzen, um einen Kompromiss zu finden und sich von allen Strängen zu befreien. Anderenfalls geht womöglich die gesamte Koalition zu Boden.