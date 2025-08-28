Söder kritisiert Wehrdienst-Gesetz: „Putin lässt sich nicht durch Fragebogen-Armee abschrecken“

CSU-Chef Markus Söder geht der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung eines allgemeinen Wehrdienstes auf freiwilliger Basis nicht weit genug. „Der Beschluss jetzt ist ein Einstieg – aber das reicht natürlich nicht, denn Putin wird sich nicht von einer Fragebogen-Armee abschrecken lassen“, sagte der bayerische Ministerpräsident unserer Redaktion. Er verwies auf die russischen Bedrohungslage für die Nato-Staaten. „Deshalb dürfen wir eigentlich keinen Tag warten: Wir brauchen eine richtige Wehrpflicht“, forderte Söder.

Ministerpräsident Markus Söder: Putin könnte ab 2027 die Nato herausfordern

Der CSU-Vorsitzende warnte vor Gefahren für Europa, seit Russlands Präsident Wladimir Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. „Nach Einschätzungen von Militärexperten könnte Putin zwischen 2027 und 2029 bereit sein, die Nato herauszufordern“, warnte Söder. „Wir müssen unsere Bundeswehr massiv stärken, nur so können wir unsere Freiheit verteidigen“, betonte der CSU-Chef „Dafür braucht es Geld und mehr Soldaten“, fügte er hinzu.

Söder erklärte, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung hinter vielen Erwartungen zurückbleibe: „Eigentlich wollten wir unsere Armee nach dem schwedischen Modell aufbauen, auch das ist nicht passiert“, kritisierte er. „Daher klipp und klar: Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es braucht mehr“, betonte Söder. „Wir als CSU lassen da nicht locker“, kündigte er an. „Die Soldaten sehen es ähnlich wie wir“, fügte er hinzu.