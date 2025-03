Union und SPD machen Weg für Milliardenkredite frei

Union und SPD wollen künftig milliardenschwere Kredite in Verteidigung und Infrastruktur möglich machen. Damit ist ein wichtiger Schritt in den Sondierungsgesprächen für eine schwarz-rote Koalition getan. „Es überschlagen sich die politischen Ereignisse in der Welt“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstag-Abend. Man müsse schnell zu Lösungen kommen, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas zu stärken. Dafür seien Investitionen nötig. Die „dulden spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der amerikanischen Regierung keinen Aufschub mehr“, sagte Merz. Für die Verteidigung müsse gelten: „Whatever it takes“.

Konkret wird das so aussehen: Für Investitionen in die Verteidigung soll die Schuldenbremse gelockert werden. Bisher ist im Grundgesetz geregelt, dass die Aufnahme von Schulden pro Jahr im Normalfall nicht die Grenze von 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung überschreiten darf.

Schuldenbremse soll auch für die Länder gelockert werden

Gleichzeitig sollen auch Investitionen in die Infrastruktur ermöglicht werden. Dafür wollen Union und SPD ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro schaffen, das für zehn Jahre gilt. Anders als die Ausnahme von der Schuldenbremse ist ein Sondervermögen sowohl zeitlich als auch im Volumen begrenzt. Auf Investitionen in die Infrastruktur hatte vor allem die SPD gepocht.

Darüber hinaus verkündeten Union und SPD am Abend noch einen dritten Schritt: Die Schuldenbremse soll auch für die Bundesländer gelockert werden. Auf Länderebene würde dann die gleiche Regelung wie im Bund gelten, also die Schwelle von 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Union und SPD können diese Vorhaben allerdings nicht alleine umsetzen. Der Grund: Dafür muss das Grundgesetz geändert werden. Die Fraktionen benötigen also eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Und da wird es kompliziert. Denn im neu gewählten Bundestag, der sich Ende März konstituiert, haben AfD und Linke eine Sperrminorität. Sie könnten die Beschlüsse also blockieren. Deshalb wollen Union und SPD die Beschlüsse schon in der kommenden Woche zur Abstimmung stellen. Allerdings bräuchten sie auch da die Stimmen von Grünen oder der FDP.

Es ist noch nicht lange her, da sperrte sich die Union gegen eine Reform der Schuldenbremse

Die Grünen hatten zuvor bereits Kritik an einem solchen Vorhaben geäußert. „Merz hat sich an die Macht gelogen“, schrieb Partei-Chefin Franziska Brantner am Dienstag auf der Plattform X. Die Union hatte in den Wochen und Monaten vor der Wahl neue Schulden strikt abgelehnt, während Grüne und SPD schon länger für eine Reform der Schuldenbremse plädierten. „Die CDU steht zur Schuldenbremse, ohne Wenn und Aber“, sagte beispielsweise CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann noch im November. Nun räumte Friedrich Merz am Dienstag-Abend ein, dass die Infrastruktur verbessert werden müsse, damit Deutschland auf einen Wachstumskurs zurückkomme. „Die notwendigen Mittel dazu können nicht allein aus den laufenden Haushalten des Bundes, der Länder und der Gemeinden finanziert werden“, sagte Merz am Dienstag-Abend.

Kritik am Vorgehen der Union äußerte vor der Ankündigung von Parteichef Merz auch die Linke. Parteichefin Ines Schwerdtner sagte bei einer Pressekonferenz, man werde prüfen, ob eine Klage vor dem Verfassungsgericht möglich ist, „weil das ein Novum in der bundesdeutschen Geschichte wäre.“ Allein wegen der Höhe des Betrags sei eine Prüfung angebracht. Schon am Wochenende hatte die Partei angekündigt: „Die Linke wird einer Aufhebung der Schuldenbremse im Bundestag zustimmen, Taschenspielertricks wie Sondervermögen finden wir falsch.“ Vor allem Investitionen in die Rüstung lehnte die Partei in der Vergangenheit ab.

Fraglich ist aber, ob eine Klage Erfolg hätte. „In der Bundesrepublik Deutschland ist eine Grundgesetzänderung durch den Alt-Bundestag politisch nicht erprobt“, schreibt der Verfassungsrechtler Gregor Laudage in einem Beitrag für den Verfassungsblog. Er kommt zum Schluss: Es entspreche zwar nicht den demokratischen Gepflogenheiten, nach der Wahl noch weitreichende Entscheidungen zu treffen. „Verfassungsrechtlich ist das allerdings nicht zu beanstanden“, erklärte er. Außerdem ist nicht ausgemacht, dass es überhaupt zu einer Prüfung kommt. Um ein entsprechendes Verfahren anzustoßen, müssten mindestens ein Viertel der Abgeordneten zustimmen. Dafür bräuchten Linke und Grüne die AfD als Mehrheitsbeschaffer. Das erscheint unwahrscheinlich.