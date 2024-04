Die Zukunft beginnt heute

Wie werden wir morgen leben, lernen und arbeiten? Anlässlich der Future Week, die Augsburger Allgemeine und Stadt Augsburg gemeinsam veranstalten, gehen wir dieser Frage nach.

Musste sich früher mit der Glaskugel begnügen, wer einen Blick in die Zukunft wagen wollte, so reicht es heute schon, die Zeitung aufzuschlagen oder online durch die neuesten Nachrichten zu scrollen. So rasant sind die technologischen Fortschritte, dass sich gut erahnen lässt, wie sie morgen unser Leben prägen werden.

In der "Themenwoche Zukunft" wollen wir von heute an einige dieser Entwicklungen näher vorstellen. Wir begleiten Landwirte, die mithilfe von Robotern umweltschonender und effektiver arbeiten. Wir sprechen mit den Machern von Aleph Alpha, der Chat-GPT-Alternative aus Heidelberg und berichten, wie Künstliche Intelligenz das Lernen an Hochschulen verändert. Und wir stellen High-Tech-Entwicklungen aus der Region vor, die beim Wettrennen ins All ganz vorne mit dabei sind.

Am Freitag erwarten wir zu unserem Rocketeer Festival 1500 Gäste im Kongress am Park

Die Themenwoche ist Teil der Future Week Augsburg, die unsere Zeitung gemeinsam mit der Stadt Augsburg ins Leben gerufen hat und die bis Sonntag in mehr als 50 Veranstaltungen den Blick nach vorne wirft. High-Tech-Unternehmen wie MT Aerospace gewähren seltene Einblicke in ihren Maschinenraum; bei der Fuckup-Night tauschen sich Gründerinnen und Gründer aus und bei "Augsburger Allgemeine Live" sprechen die Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Peter Müller am Donnerstag mit Manfred Weber (CSU) über die Zukunft Europas. Wenn auch Sie umtreibt, wie das Miteinander in der EU morgen aussieht, schicken Sie Ihre Fragen an Manfred Weber vorab an live@augsburger-allgemeine.de.

Am Freitag dann erwarten wir zu unserem Rocketeer Festival 1500 Gäste im Kongress am Park. Um Raketen, und zwar im wörtlichen Sinne, geht es auch in unserer heutigen Auftaktgeschichte zur Themenwoche: Die Firma Solukon ist mit ihrer Technologie indirekt an fast jedem Start ins All beteiligt.

