Arztbericht zu Donald Trump: Nur leichte Auffälligkeiten

Es gibt kaum etwas Privateres als den Arztbesuch. Das gilt nicht für den Präsidenten der USA. Es hat sich in der amerikanischen Geschichte etabliert, dass das Bulletin des Leibarztes veröffentlicht wird. Nicht weil es gesetzlich vorgeschrieben wäre, sondern weil es sich zu einem Ritual entwickelt hat, dem sich der Amtsinhaber kaum entziehen kann. Es sollen ja schon Spinner im Weißen Haus residiert haben. Früher. Heute ist alles in bester Ordnung. Der Mediziner Sean Barbella bescheinigte Donald Trump nun, dass dieser sich nach wie vor „einer exzellenten Gesundheit“ erfreue. Der Arztbrief weist einzig leichte Sonnenschäden an der Haut aus.

Der US-Präsident hatte in einer Militärklinik in Washington den ersten jährlichen Gesundheitscheck seiner zweiten Amtszeit absolviert. Trump ist 1,90 Meter groß und wiegt 102 Kilogramm. Im Wahlkampf hatten Kritiker Trumps kognitive Fähigkeiten angezweifelt. Nur weil der Immobilienmakler bei einem Auftritt in Pennsylvania statt Fragen zu beantworten, Rockmusik spielen ließ und dazu tanzte. Einen Test zur Früherkennung kognitiver Einschränkungen bestand Trump mit 30 von 30 möglichen Punkten. Über seinen jetzt 82-jährigen Vorgänger Joe Biden hatte Trump gelästert, er bezeichnete ihn als senil und gebrechlich. Dabei ist Trump nun der älteste US-Präsident der Geschichte. Bei seinem Amtsantritt im Januar war der Republikaner ebenso 78 Jahre, jedoch einige Monate älter als Biden.

Trump verzichtet auf Alkohol und Zigaretten

Trump verzichtete ein Leben lang auf Alkohol und Zigaretten. Er spielt regelmäßig Golf. Einziges Laster scheint seine Leidenschaft für Burger und Cola. Die Einschätzung des Leibarztes deckt sich in etwa mit der des US-Präsidenten, der sich in der Vergangenheit selbst als „geistig sehr stabiles Genie“ bezeichnet hatte.