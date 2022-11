Das Update zum Ukraine-Krieg vom 6. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Bayern sorgt vor: Heute hat das bayerische Kabinett in einer Pressekonferenz den Staatshaushalt für das kommende Jahr vorgestellt. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben auf rund 71 Milliarden Euro. Konkrete Hilfen gibt es für alle, die sich die stark steigenden Energiekosten nicht leisten können: Ein Härtefallfonds, der ursprünglich in Höhe von 500 Millionen Euro gestartet war, wird nun auf 1,5 Milliarden Euro aufgestockt. Konkret kümmere sich der Fonds laut Ministerpräsident Markus Süder um drei Teile: Wirtschaft, Bürger und Einrichtungen.

Ausdrücklich betonte Markus Söder, dass die Ermittlung der Existenzgefährdung von kleineren und mittelständischen Betrieben sowie Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von den genutzten Energieträgern festgestellt werden wird. Außerdem wolle sich Bayern mit einem sogenannten "Energie- und Klimaturbo" unabhängig vom russischen Gas, aber auch vom Norden machen, sagte Söder: Hierfür stehen 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Tag: In der Nacht sind nach örtlichen Behördenangaben mehrere Städte im Süden der Ukraine von russischen Truppen beschossen worden. In Saporischschja sei ein Gebäude der zivilen Infrastruktur zerstört worden, teilte ein Mitarbeiter des Stadtrates ohne nähere Details mit. Ein Mensch sei getötet worden und benachbarte Gebäude beschädigt worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass in der Stadt ein Munitionsdepot der ukrainischen Armee getroffen worden sei.



Im Gebiet Dnipropetrowsk schlugen demnach Geschosse aus Rohrartillerie und Mehrfachraketenwerfern in der Stadt Nikopol sowie den Orten Myrowe und Marhanez ein. In Myrowe sei ein neunjähriges Mädchen verletzt worden, schrieb der Vorsitzende des Gebietsparlaments, Mykola Lukaschuk, auf Telegram. Die getroffenen Orte liegen auf dem nördlichen Ufer des Flusses Dnipro. Russische Truppen haben das Südufer besetzt und können von dort unter anderem aus dem Schutz des Kernkraftwerks Saporischschja heraus schießen.

Die Lage: Lange Zeit hatte die iranische Regierung bestritten, Waffen an Russland geliefert zu haben. Erst am Samstag dann das Geständnis: Ja, es sei "eine begrenzte Anzahl" an Drohnen vor dem Krieg an Russland geliefert worden, sagte Außenminister Amir-Abdollahian. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von Lügen, denn es seien hunderte iranischer Drohnen.

Fest steht: Der Iran verfügt über das größte Raketenprogramm im Nahen Osten. Und: Die Berichte über iranische Drohnenlieferungen verschaffen der Industrie Aufmerksamkeit. Iranische Drohnen waren bisher vor allem aus dem Jemen-Krieg bekannt, doch jetzt zeigen sie ihre Einsatzfähigkeit im größten militärischen Konflikt Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. Unser Korrespondent aus Istanbul, Thomas Seibert, blickt auf die aktuellen Entwicklungen.

Bild des Tages: Ein zerstörter Gewerbebetrieb im südukrainischen Saporischschja. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte schlugen dort russische Raketen ein.

