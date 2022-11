Energiekrise

18:01 Uhr

Staatsregierung will Bürger mit "Bayern-Paket" entlasten

Von Theresa Brandl

Die Bürger in Bayern sollen zusätzlich entlastet werden. In einer Pressekonferenz kündigt Ministerpräsident Markus Söder das "Bayern-Paket" an und teilt gegen die Ampel in Berlin aus.

