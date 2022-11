Große Entlastung für Bahn-Pendler: Wer durch das 49-Euro-Ticket wie viel spart

Bund und Länder haben sich geeinigt: Das 49-Euro-Ticket kommt. Es soll für den Nahverkehr gelten. Wir haben berechnet, wie viel Geld sich damit sparen lässt.

Einfach in den nächsten Regionalzug steigen und in die Alpen fahren. In einer fremden Stadt ankommen und, ohne den Tarifdschungel durchblicken zu müssen, mit dem Bus ins Hotel fahren. Nicht mehr alles gegenrechnen müssen, um dann festzustellen, dass die Autofahrt zu zweit nur den Bruchteil einer Zugfahrt kostet. All das hat das 9-Euro-Ticket ermöglicht. Das Ticket, das jeweils im Juli, August und September angeboten wurde, war beliebt, rund 52 Millionen Mal wurde es verkauft. Nun steht ein Nachfolger fest: Das 49-Euro-Ticket, das unter dem Namen "Deutschlandticket" ab 2023 angeboten werden soll.

Nun kostet das Ticket mehr als fünfmal so viel wie das beliebte Vorbild. Einer Civey-Umfrage des Spiegel zufolge wollen trotzdem elf bis 20 Millionen Menschen das 49-Euro-Ticket kaufen. Denn auch mit 49 Euro pro Monat lässt sich eine ganze Menge sparen. Wir haben berechnet, wie viel.

49-Euro-Ticket: So viel Geld spart man in Augsburg

Das billigste Monatsticket – ohne Ermäßigung – für den AVV kostet nächstes Jahr 55,70 Euro (da das 49-Euro-Ticket erst 2023 kommen soll, rechnen wir mit den bereits angekündigten erhöhten Preisen). Damit sind allerdings nur Fahrten innerhalb einer Zone möglich. Wer ein Monatsticket für die zentralste Zone (10) hat, kommt bis zum Oberhauser Bahnhof, zur Ulrichsbrücke oder zur Berufsschule. Das neue Ticket sorgt für eine Einsparung von 6,70 Euro im Monat, im Jahr wären das 80,40 Euro. Allerdings – und hier zeigt sich, dass es bei den Tarifen schnell kompliziert wird – gibt es beim AVV die Möglichkeit, statt des normalen Monatstickets ein "Mobil-Abo" zu beziehen. Es handelt sich um ein Jahresabo, bei dem der Preis monatlich abgebucht wird. Dieses kostet für Zone 10 nächstes Jahr 45,60 Euro im Monat, das sind 547,20 Euro im Jahr – also 40,80 Euro weniger als das Deutschlandticket . Wer also nur sehr zentral in Augsburg unterwegs ist, fährt mit dem Mobil-Abo günstiger.

Für Pendler wird es deutlich günstiger: Das bringt das 49-Euro-Ticket auf der Strecke Augsburg – München

Nun soll das 49-Euro Ticket nicht nur für Straßenbahnen, Busse und andere Verkehrsmittel im AVV-Bereich gelten. Enthalten sind auch Regionalzüge. Das wird vor allem für Pendler interessant. Wer etwa mit dem Zug zum Arbeiten nach München fährt, kann schnell einen vierstelligen Betrag einsparen. Auch, weil mit den 49-Euro gleich mehrere Tarifgebiete abgegolten sind: etwa die Straßenbahnfahrt zum Augsburger Hauptbahnhof, der Regionalzug zum Münchner Hauptbahnhof und dann die U-Bahnfahrt im Münchner MVV-Gebiet.

Allein das Pendlerticket von Augsburg nach München kostet, wenn man es für nur einen Monat kauft, 262,10 Euro – also 213,10 Euro mehr als das Deutschlandticket . Hier gibt es aber eine Vergünstigung, wenn man das Ticket im Abo kauft und eine weitere, wenn man sich direkt für eine Jahreskarte entscheidet: Pendlerinnen und Pendler zahlen dann jährlich 2442,70 Euro. Sie sparen mit dem neuen Deutschlandticket 1854,70 Euro.

Wer ein Monatsticket in München benötigt, kann mit dem neuen Ticket viel sparen – allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten. Die Isarcard-Monat für den Innenraum (Zone M – umfasst den größten Teil des Stadtgebietes) kostet im nächsten Jahr 63,20 Euro, das 49-Euro-Ticket sorgt also für eine Vergünstigung von 14,20 Euro. Wer die Isarcard direkt für ein Jahr kauft, bekommt aber einen Rabatt: Sie kostet dann 297 Euro im Jahr, also nur 9 Euro mehr als das 49-Euro-Ticket. Und: Bei Erwachsenen mit einer Isarcard können bis zu drei Kinder (6-14 Jahre) kostenlos mitfahren (Montag bis Freitag erst ab 9 Uhr). In so einem Fall kann es sich also doch wieder lohnen, den Tarifdschungel zu lichten und nach der für den Einzelfall günstigsten Lösung zu suchen.

Das 49-Euro-Ticket kann also bei sehr vielen Menschen für eine spürbare Entlastung sorgen und ein echter Anreiz sein, die Bahn zu nutzen. Allerdings gibt es auch Kritik am günstigen Fahrschein: Sparen kann nur der, der Bus und Bahn auch wirklich nutzen kann. Gerade im ländlichen Raum sind die öffentlichen Verkehrsmittel aber oft so schlecht ausgebaut, dass sie für viele keine Alternative sind, unabhängig vom Preis. Und für ein einzelnes Wochenende in Augsburg lohnt sich das Ticket für 49 Euro nicht.

