Verteidigung

12.11.2022

So stehen die Deutschen zu ihrer Bundeswehr

Plus Am Volkstrauertag wird der Gefallenen der Kriege gedacht. Lange haben die Deutschen mit allem Militärischen gefremdelt. Hat sich das durch die "Zeitenwende" geändert?

Von Margit Hufnagel Artikel anhören Shape

Der Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird, war einer jener Spätwintertage, die sich nicht richtig entscheiden können, ob sie kalt oder warm sein wollen. 14 Grad zeigte das Thermometer am 24. Februar in München an, in der Nacht rutschte das Quecksilber ins Minus, um schließlich unter der 5-Grad-Marke zu verharren. Ein Temperatursturz, der in der Politik seine Verlängerung fand. Russland marschierte in die Ukraine ein. Krieg. Sanktionen. Energie-Angst. Aufrüstung. Zeitenwende. Und die bange Frage, wie dieses Jahrhundertereignis unser Land verändern wird. Wie es Gewissheiten pulverisiert und als unverrückbar geglaubte Einstellungen Stück für Stück verschiebt. Eine davon war die Einstellung der Deutschen zu allem Militärischen. Als wohlwollendes Desinteresse wurde die Haltung der Gesellschaft gegenüber der Bundeswehr häufig beschrieben. Tatsächlich war es häufig ein sehr offensichtliches Fremdeln gegenüber der Armee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen