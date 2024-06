Von der Leyen soll wieder als Kommissionspräsidentin nominiert werden

Ursula von der Leyen soll an der Spitze der Kommission bleiben. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteienfamilien verständigt.

Die Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteienfamilien haben sich kurz vor dem entscheidenden EU-Gipfel darauf verständigt, die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission zu nominieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen.

Der frühere portugiesische Ministerpräsident António Costa, ein Sozialdemokrat, erhält für zunächst zweieinhalb Jahre den Posten de EU-Ratspräsidenten. Wenn Costa den Job gut macht, soll er nach gängiger Praxis auch noch eine zweite Amtszeit bekommen können. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas, eine Liberale, wird die neue Außenbeauftragte. Der Kommissionsvorsitz und der Posten des EU-Außenbeauftragten werden für eine EU-Legislaturperiode, also für etwa fünf Jahre, vergeben.

Von der Leyen soll am Donnerstag vom Europäischen Rat für eine weitere zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin nominiert werden. Gewählt werden muss sie allerdings vom Europäischen Parlament – offenbar im Juli.

Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben den Deal die Unterhändler der drei Parteifamilien getroffen – der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk für die EVP, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez für die Sozialdemokraten sowie der französische Präsidenten Emanuel Macron und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte für die Liberalen. Ihre Parteifamilien hatten sie für Gespräche über die Posten auserwählt.

Am Donnerstag und Freitag kommen 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel zum Europäische Rat zusammen. Dann soll das Personalpaket offiziell beschlossen werden. Dafür reicht die verstärkte qualifizierte Mehrheit, also die Stimmen von mindestens 20 Regierungschefs, deren Staaten 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. (mit dpa)