Europawahl 2024

vor 33 Min.

Hochrechnungen und Ergebnisse aller EU-Länder

In Deutschland findet die Europawahl am Sonntag, dem 9. Juni, statt.

Von Svenja Moller

Am Sonntag war der letzte Tag der Europawahl und zugleich der, an dem in den meisten EU-Staaten gewählt wurde. Ein Überblick über die Wahlergebnisse aller EU-Länder.

