Stammtische in Gefahr: Bayerische Wirte fürchten um ihre Existenz

Plus Wirte schlagen Alarm: Fällt die Steuervergünstigung für die Gastronomie Ende des Jahres weg, drohen Schließungen und höhere Preise für die Gäste.

"Wo die Wirtschaft stirbt, stirbt der Ort", heißt es in einer Studie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Wirtshäuser seien "gelebte bayerische Kultur". Und doch kämpfen viele um ihre Existenz. Wachsende Energiekosten, fehlendes Personal - und jetzt droht Gaststätten ein Anstieg der Mehrwertsteuer. Um Betriebe am Leben zu halten, hat die Bundesregierung den Steuersatz auf Speisen während der Pandemie von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Ende des Jahres läuft diese Regelung aus - voraussichtlich. Die Branche, die seit Corona ohnehin extrem unter Druck steht, schlägt Alarm; der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) warnt vor einem Wirtshaussterben.

„Eine Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen zum Jahreswechsel hätte fatale Folgen“, sagt dessen Präsident Guido Zöllick. Er sieht eine Benachteiligung der Wirte gegenüber Supermärkten und Discountern. "Diese treten mit ihrem umfangreichen Angebot verzehrfertiger Speisen längst in Konkurrenz zur klassischen Gastronomie. Warum sollten wir wieder steuerlich benachteiligt werden?", fragt Zöllick. Für die Zukunftssicherung der Restaurants und Wirtshäuser sei es "von zentraler Bedeutung, dass für Essen, egal wo und wie zubereitet und verzehrt, dauerhaft sieben Prozent Mehrwertsteuer gelten".