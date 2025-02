Ein Luxus-Resort auf Sizilien setzt auf Umweltschutz

Dezent schmiegt sich das Adler Spa Resort bei Agrigent auf Sizilien in die Landschaft. Die Wände sind teilweise aus Terra Cruda, aus Erdziegeln errichtet. „Das ist eines der ältesten Baumaterialien, die es gibt“, erklärt Antonino di Nolfo, Umweltpädagoge aus der kleinen sizilianischen Gemeinde Siculiana, in der auch das Adler Resort liegt. Die Gästezimmer haben alle Meerblick und sind nach Süden ausgerichtet, durch den archaischen Baustoff ist das Klima dort auch im Sommer angenehm und temperiert. Zudem sind die Gebäude teilweise in den Hang hineingebaut, durch die begrünten Flachdächer fallen sie in der Landschaft kaum auf. „Demnächst soll der Strom von einer Fotovoltaikanlage kommen“, sagt Antonino di Nolfo.

Als eines der wenigen Häuser auf der gesamten Insel hat das Resort, bis auf eine Pause im Januar, das ganze Jahr über geöffnet. Auch im Dezember sind die Liegen im großen Garten an den hellsten Stunden des Tages noch belegt, wenn der Wind nicht zu stark weht, gilt das auch für den hoteleigenen Strand. Und wem es zu doch zu kalt wird: Das Adler Spa Resort verfügt, na klar, über einen großen Spa-Bereich sowie über eine Sauna- und Poollandschaft. Die Zimmer werden mit Halbpension vermietet, ein Großteil der Salate und Gemüse wird im eigenen Garten angebaut. Viele Gäste seien Stammgäste der kleinen Kette von Spa Resorts im Familienbesitz, von denen die meisten in Südtirol liegen.

Adler Spa Resort Sicilia, Contrada Salsa, 92010 Siculiana (Agrigento), Italien. Telefon +39 0922 178 8700. E-Mail: info@adler-sicilia.com. Ab 550 Euro pro Person für vier Übernachtungen mit Halbpension und weiteren Inklusivleistungen, www.adler-resorts.com.

