In Hintertux über den Dingen schweben: das Hotel Neuhintertux liegt direkt am Lift

Das Wasser liegt tiefblau und ruhig in seinem Becken und es sieht aus, als stürze es vom Rand aus direkt in das von hohen Bergen umgebene Tal. Wer sich aber mit wenigen Schwimmzügen zum Beckenrand aufmacht, kommt in der Realität an: Das blaue Nass läuft - ganz unspektakulär - einfach nur in eine Überlaufrinne. So, wie es bei Schwimmbecken eben üblich ist.

Doch statt auf dem Boden aufgesetzt zu sein, thront dieses seit Juli 2024 auf Höhe des dritten Stocks des Hotels Neuhintertux. Der Blick aus dem Sky-Pool über das Tal ist beeindruckend und zweifelsohne ein Highlight des Vier-Sterne-Hauses im Zillertal.

Wer im Neuhintertux absteigt, ist ein wenig in seiner eigenen Welt. Das von Familie Tipotsch geführte Haus mit 61 Zimmern liegt ganz am Ende des Tals, etwas außerhalb des Ortes Hintertux und direkt am Fuß des Hinteruxer Gletschers. Neben dem Sky-Pool lockt im dritten Stock eine kleine aber feine, 2023 modernisierte Wellnesslandschaft. Aus der Panorama-Sauna und dem Soleerker sieht man direkt zum mehr als 3000 Meter hohen Gletscher und kann von hoch oben aus die Geschehnisse rund um die Bergstation beobachten. Ein wenig fühlt sich das an, als schaue man auf ein großes bewegtes Wimmelbuch.

Icon Vergrößern Der Blick vom Sky-Pool des Vier-Sterne-Hotels Neuhintertux ins Tal. Foto: Hotel Neuhintertux Icon Schließen Schließen Der Blick vom Sky-Pool des Vier-Sterne-Hotels Neuhintertux ins Tal. Foto: Hotel Neuhintertux

Das Hotel ist ein Haus der kurzen Wege. In Stress gerät hier niemand. Wer zur Skisaison da ist, kann sich direkt im hauseigenen Shop das Equipment leihen, die Distanz vom Zimmer zum Lift legt man in unter drei Minuten zurück und kann am Ende des Skitags über die Talabfahrt gefühlt wieder bis in den Skikeller fahren. Für den Aufenthalt in den modern und gemütlich eingerichteten Zimmern, mit viel Komfort, bleibt für Entdeckungslustige kaum Zeit. Schließlich will man noch im hauseigenen „Kaufhäusl“ nach Souveniers shoppen, ehe man sich beim Abendessen verwöhnen lässt.

Hotel Neuhintertux, Hintertux 783, 6294 Tux, Österreich, 0043/5287 8580, www.neu-hintertux.com, DZ am 371 Euro für zwei Personen.