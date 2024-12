Die Villa Dahlia ist ein stiller Ort mit Stil mitten in Stockholm

Frisch eröffnet und trotzdem hat es schon Klasse, das dritte Stockholmer Hotel der Diplomat-Gruppe, einem Familienunternehmen, das es mit eigener Handschrift versteht, so etwas wie ein Zuhause zu schaffen. Die Villa Dahlia mit ihren 103 Zimmern konnte ein Gebäude aus den 1960er Jahren beziehen und hat drinnen zeitlose Eleganz geschaffen. Mit viel Holz, das schön altert, ein wenig Marmor, Sandstein hier und da und einem herrlichen Terrazzo-Treppenhaus. Die Zimmer sind licht vanillefarben und weiß mit wenigen ausgesuchten Möbeln. Da flutet der blaue Schärenhimmel durch die großen Fenster und bringt ordentlich Blattgrün mit. Denn das Haus steht direkt am Tegnérlunden, was ein Park auf einem Hügel ist mit Wasserlauf und vielen Bänken und Skulpturen zu Ehren von August Strindberg und Astrid Lindgren, die einst ums Eck wohnten. Letztere soll hier sogar „Mio, mein Mio“ geschrieben haben. Im Sommer im Hofgarten oder auf der Dachterrasse mit atemberaubenden Rundumblick auf die Dächer der Stadt und sonst drinnen zwischen Fotokunst und Alten Meistern sitzt man in zierlichen sehr kommoden Sesseln und löffelt zum Frühstück in Butter gebratenes Weißbrot mit hausgemachtem Apfelkompott.

Icon Vergrößern Licht vanillefarbene Zimmer in der Villa Dahlia. Foto: Hotel Icon Schließen Schließen Licht vanillefarbene Zimmer in der Villa Dahlia. Foto: Hotel

Abends haben Bar und Restaurant ordentlich Zulauf oder man entspannt in der letzten Abendsonne vorm Haus unter nachtblauen Markisen und sieht Mensch und Hund oben im Park eine letzte Runde drehen. Ein wunderschönes Hotel und ein stiller Ort, denn der Park schweigt nachts und kaum ein Auto fährt die Runde. Stadtgenießer oder Abreisende sind in zehn Minuten hügelabwärts am Bahnhof Centralen und auch am Nybroplan, wo es mit den alten Holzschiffen direkt in die Schärenlandschaft geht.

Hotel Villa Dahlia. Tegnérlunden 8, S-11359 Stockholm, Tel. 0046/8-572 126 00, www.hotelvilladahlia.com, Doppelzimmer mit Frühstück für 2 Personen ab Euro 220