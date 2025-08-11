Kreta: Dieser Strand ist der schönste der Welt – Reisende stimmten ab

Dass man einen mehrstündigen Interkontinentalflug auf sich nehmen muss, um am Traumstand liegen zu können, ist für viele Reisende absolut klar. Doch so klar es ist, dass Indonesien, die Karibik oder Thailand traumhaft schön sind, so klar und eindeutig sind auch die diesjährigen Abstimmungen zu den Travellers‘ Choice Awards 2025. Und räumen damit mit diesem Vorurteil auf. Der schönste Strand der Welt liegt nämlich gar nicht so weit von Deutschland entfernt, sondern in Griechenland auf der Insel Kreta.

Die Reiseplattform TripAdvisor vergibt die Auszeichnung anhand von Millionen von Nutzerbewertungen, basierend auf den letzten zwölf Monate. Nur Reiseziele mit den herausragendsten Rezensionen haben eine Chance auf den Award – nur ein Prozent der acht Millionen Einträge auf der Plattform schaffen es in die engere Auswahl. Welcher griechische Strand auf Kreta ist also der beste weltweit 2025?

Übrigens: Wer Kreta mit dem Auto erkunden möchte, sollte dabei auf einiges achten – über den (richtigen) Führerschein bis hin zu den Verkehrsregeln. Im Februar 2025 ging ein deutscher Student auf Kreta wandern, doch er kehrte nie zurück – im März stellte seine Familie die Suche nach ihm ein. Er war in der Samaria-Schlucht unterwegs.

Dieser Strand auf Kreta ist der schönste der Welt - was macht ihn besonders?

Der beste Strand der Welt liegt auf Kreta: Der Sieger heißt Elafonissi und ist spektakulär. Wer einmal hier war, versteht, warum Elafonissi weltweit so viele Fans hat. Feiner Sand, der stellenweise rosa schimmert, türkisblaues Wasser und eine unberührte Natur – dieser Ort ist fast surreal schön. Der rosa Farbton des Sandes entsteht durch Meereslebewesen und ist so begehrt, dass der Sand sogar gestohlen wird.

Elafonissi ist laut Trip Advisor eigentlich eine kleine Insel im Südwesten Kretas. Sie ist durch eine flache Lagune mit Kreta verbunden, die man zu Fuß durchqueren kann. Da der Strand unter Naturschutz steht, gibt es keine großen Hotelanlagen oder Restaurants. Besucher sollten daher ihre Verpflegung selbst mitbringen. Wer Elafonissi in seiner ganzen Pracht erleben und dabei seine Ruhe haben will, sollte frühmorgens kommen.

Die Liste mit den zehn besten Stränden 2025 in der Übersicht:

Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland Banana Beach, Phuket, Thailand Eagle Beach, Aruba Siesta Beach, Florida, USA Falésia Beach, Portugal Playa Varadero, Kuba Bavaro Beach, Dominikanische Republik Playa de Muro Beach, Mallorca, Spanien Kelingking Beach, Indonesien Myrtos Beach, Kefalonia, Griechenland

Auf Platz 10 landete der Strand Myrtos auf Kefalonia. Damit haben es zwei griechische Strände in die Top 10 geschafft. Mit dem Playa de Muro auf Mallorca und dem Falésia Strand in Portugal haben es gleich vier Strände unter die weltweit besten zehn Strände geschafft.

Übrigens: Man muss keinen Sand aus dem Urlaub stehlen, es gibt sehr viele schöne Erinnerungen, die man aus Kreta mitnehmen kann.