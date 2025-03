Das Hotel der Kreisläufe: Zu Gast im Hotel Luise in Erlangen

Der Hotelier trägt Jeans und T-Shirt. Ben Förtsch, blondes Wuschelhaar, einnehmendes Lächeln, führt das Hotel Luise in dritter Generation – und das mit großem Engagement. Immerhin darf sich das Hotel, das 1956 von Bens Großeltern gegründet wurde und den Namen der Urgroßmutter trägt, „Deutschlands erstes klimapositives Hotel“ nennen. Und 2019 wurde das Nachhaltigkeitskonzept mit dem dritten Platz beim Deutschen Tourismuspreis belohnt. Der 34-jährige Hotelier spricht lieber von seinem „Hotel der Kreisläufe“. Ein Aushängeschild sind sicher die „nachwachsenden Hotelzimmer“, sechs an der Zahl. Deren Materialien sind zu 100 Prozent biologisch abbaubar, Decken und Wände bestehen aus gepresstem Stroh, der Bettkasten aus Kork, der Teppich aus recycelten Fischernetzen. Und im Bad spart die Astronautendusche 80 Prozent Wasser und 90 Prozent Energie. Das Konzept hat Ben selbst entwickelt. Es wird allerdings noch dauern, bis ein Großteil der 92 Hotelzimmer sich nachwachsend nennen kann.

Aber auch in den anderen Zimmern legt der umtriebige Hotelier Wert auf Nachhaltigkeit, auf mineralische Wandfarben etwa, auf Vollholzmöbel und Grünpflanzen. Und da, wo's enger ist, in den Basic Einzelzimmern, können sich die Gäste über einen „klimapositiven CO₂-Fußabdruck“ freuen.



Natürlich gibt es in diesem Haus keine Einwegverpackungen beim Frühstück, dafür auch veganes auf dem Büfett. Zu den 270 Einzelmaßnahmen, die das Hotel Luise zum „Hotel der Kreisläufe“ machen, gehört der Mikrowald im Garten ebenso wie die Bergkiefer auf dem Dach, die Fairtrade-Kleidung für Mitarbeitende ebenso wie die Möglichkeit für Gäste, Kleidung zu spenden. Entspannen kann man im Gewächshaus auf dem Dach, aber auch im Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad.

Hotel Luise GmbH, Sophienstraße 10, 91052 Erlangen, Tel. 09131/1220, info@hotel-luise.de, https://hotel-luise.de, DZ ab 284 Euro