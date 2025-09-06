Icon Menü
Überall Azulejos: Das 19 Tiles ist ein charmantes Stadthotel voller Kacheln in Portugal

Zimmerservice

Keramik überall: Dieses Hotel in Caldas da Rainha passt perfekt nach Portugal

Das 19 Tiles in Calda da Rainha in Portugal ist ein charmantes Stadthotel. Jedes der 13 Zimmer wurde von Keramikkünstlern mitgestaltet.
Von Inge Ahrens
    • |
    • |
    • |
    Das 19 Tiles in Portugal ist ein charmantes Stadthotel.
    Das 19 Tiles in Portugal ist ein charmantes Stadthotel. Foto: Hotel

    Wer nach Caldas da Rainha fährt, landet nicht nur im Centro Portugals, sondern auch mitten in der Hochburg berühmter Keramiker. Die Bedeutung der schönen Kleinstadt spiegelt sich auch im charmanten 19 Tile-Hotel wieder. Hinter einer wunderschönen flaschengrünen Hauswand voller glänzender Azulejos im historischen Gemäuer verbergen sich 13 sehr individuelle Wohn-Zimmer, die alle von zeitgenössischen Keramikkünstlern mit Details aus den örtlichen Ateliers ausgestattet wurden. Nichts ist überdekoriert, alles ist cosy mit ausgewählten Designmöbeln, so dass man nicht nur auf der Bettkante sitzen muss.

    Die Räume des 19Tiles wurden auch von Keramikkünstlern gestaltet.
    Die Räume des 19Tiles wurden auch von Keramikkünstlern gestaltet. Foto: Hotel

    Der Frühstücksraum gleicht einer Galerie voll von tierischen und tönernen Kunststücken aus der Stadt der Keramik. So liegen die Vorlegegabeln auf zierlichen grünen Blättern aus Steinzeug. Man hat was zum Gucken. Das Frühstück ist köstlich, und die Damen umsorgen die überschaubare Anzahl der Gäste sehr fein. Mittags und abends verwandelt sich der Raum in ein Restaurant für alle. Sogar einen Keramik-Workshop gibt es für Interessierte, Erwachsene und Kinder.     

    19 Tiles. Rua Gen Queirs 46, 2500-211 Caldas da Rainha, Tel. 00351/910 435 284, DoZi ab 100 Euro inkl. Frühstück, www.19tile.pt

