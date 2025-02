La dolce vita: Ein Hostel preiswert und direkt an der Adria

Wenn man spontan das preiswerteste Hostel Triests bucht, erwartet man alles, nur nicht das. Von außen wirkt das Gebäude, wie ein einst herrschaftlicher Gründerzeitbau, der die besten Tage schon hinter sich hat. Geht man hinein, wird einem im wahrsten Sinne des Wortes der rote Teppich ausgelegt.

Die Pflanzen, die überall von der Decke und den Vintage-Möbeln hängen, verleihen dem Hostel Charme: sofort stellt sich ein Zuhause-Gefühl ein. Es gibt nur drei gemischte Schlafsäle und zwei Badezimmer – eines für Männer, eines für Frauen mit endlich einmal praktisch geschnittenen Duschabteilen. Aber die wenigen Zimmer sind geräumig, zu jedem Bett gehört ein abschließbarer Schrank. Wer etwas mehr Geld übrig hat, quartiert sich im privaten Doppelzimmer ein. Den Panoramablick über die ganze Stadt kann man mit etwas Glück aus dem Zimmer oder aus dem Herzen des Hostels genießen: Im großen Gemeinschaftsraum laden Bücher und ein Tischkicker zum Verweilen ein, zu später Stunde öffnet auch die Bar.

Icon Vergrößern Vier bis Zwölf Betten stehen in einem Raum und trotzdem sind die Schlafsäle geräumig. Foto: Contro Vento Icon Schließen Schließen Vier bis Zwölf Betten stehen in einem Raum und trotzdem sind die Schlafsäle geräumig. Foto: Contro Vento

Im Preis inbegriffen sind nicht nur Wlan und Bettwäsche, sondern auch ein reichhaltiges Frühstück. Jeden Morgen verspeisen alle Gäste gemeinsam Kaffee, Müsli und Brot. Und das in einer gut ausgestatteten Küche mit den typischen blauweißverzierten Kacheln an der Wand. Danach kann es direkt losgehen: Das Hostel liegt mitten in der Innenstadt, in fünf Minuten steht man auf der Piazza Unità, in 20 Minuten vorm Bahnhof und die Adria ist direkt vor der Tür. Und wer mit dem Rad angereist ist, weiß das während dem Stadtrundgang gut aufbewahrt in dem Fahrradstellraum.

Contro Vento Hostel, Piazza Venezia 1, 34121, Trieste, Italia, +39 40309636, controventohostel@gmail.com, ab 30 Euro pro Nacht, www.controventohostel.com