Gut übernachten in Hamburg: eine bezahlbare Villa mit Garten in Rotherbaum

Da, wo Hamburg am elegantesten ist, im urbanen Stadtteil Rotherbaum, nahe Außenalster und Bahnhof Damtor, wartet in einer gediegenen Straße mit lauter ehrwürdigen Hamburger Stadthäusern aus der Jahrhundertwende eines der zwei stilwerk Hotels auf Gäste, die die Stille lieben und sich gern privat fühlen. Obwohl stilwerk Hotel draufsteht, ist das Jugendstilgebäude kein Ausstellungshaus für die bekannte Plattform ausgewählten Designs, allenfalls bekommt der Gast eine Ahnung davon, was gekonnte Gestaltung ausmacht und fühlt sich angeregt und auf angenehme Weise zufriedengelassen.

Ankommen und entspannen - das Hotel Heimhude hat einen Garten

Resedagrüne Wände durchziehen das Haus mit den 23 Studios verschiedener Größen und leiten als wohltuende Farbstimmung über in einen verwunschenen Garten nach hinten raus, in dem Nachtigallen und Revierspecht zu Hause sind, während man in komfortablen Betten bei geöffnetem Fenster ruht.

Das Hotel Heimhude im Hamburger Stadtteil Rotherbaum. Foto: Hotel

Im Hotel Heimhude hängen wolkengleiche Designerlampen

Wolkengleiche Designerlampen verbreiten mildes Licht. Man kommt an im Hotel Heimhude und entspannt gleich. Unten, gleich neben dem Foyer im lichten Erker mit den apfelsinenfarbigen dicken Kissen vor taubenblauer Wand, kann man frühstücken, arbeiten oder seine Zeitung lesen. Wer noch mehr Ruhe braucht, zieht sich in kleinere Separees zurück, sommers auch auf die Terrasse oder in den lauschigen Garten. Sportlich nicht ausgelastete Gäste, die den Fahrstuhl bis rauf in die oberste Etage ohnehin schon meiden, finden im Haus auch ein kleines feines Gym.

stilwerk Hotel Heimhude, Heimhuder Straße 16, 20148 Hamburg, Tel. 040/41 333 00, www.stilwerkhotels.com, DZ ab 190 Euro + Frühstück 20 Euro