Mallorca: Ärger am Traumstrand – das droht Touristen jetzt

Der Strandabschnitt El Arenal de Llucmajor an der lang gezogenen Playa de Palma gehört zu den Hotspots auf Mallorca: Unweit des Ballermanns mit seinen vielen Bars und Kneipen, sonnen sich hier auch tagsüber Hunderte Menschen. Doch in diesem Jahr sollten Touristinnen und Touristen aufpassen: Sonnenbrand sowie unbequemes Liegen im Sand drohen.

Mallorca-Strand ohne Liegen und Schirme

Auf Mallorca herrscht gerade Urlaubshochsaison. Doch seit Monaten warten die Hoteliers der Playa de Palma vergeblich auf die saisonale Sonderausstattung in Form von Liegen und Sonnenschirmen. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, habe die Hoteliersvereinigung der Playa de Palma (AHPP) drei Wochen lang versucht, herauszufinden, warum am Strand nichts aufgebaut wurde. Am 26. Juni 2025 gab sie in einer Pressemitteilung den Grund bekannt: Das Rathaus habe vergessen, den Antrag bei der Küstenschutzbehörde rechtzeitig einzureichen. Oder offiziell ausgedrückt, wie das Rathaus von Llucmajor am selben Tag gegenüber der Zeitung Ultima Hora bestätigte: Die üblichen Stranddienstleistungen würden aufgrund „technischer Probleme bei den Verwaltungsfristen“ für die Konzessionsvergabe nicht zur Verfügung stehen.

Pedro Marín, Präsident des Hotelverbands, äußert sich laut der Mallorca Zeitung frustriert: „Es ist eine Schande, dass eine der wichtigsten touristischen Zonen der Balearen mitten in der Hochsaison ohne grundlegende Strandausstattung dasteht.“ Die Playa de Palma sei einer der wichtigsten Touristen-Hotspots der Balearen. Wenn Gäste in die Nachbargemeinde Palma ausweichen, koste das die Hotelbetreiber bares Geld, warnt Marín. Schirme und Liegen hätten eigentlich seit Mai betriebsbereit sein sollen, Hotelgäste beschwerten sich zunehmend über den fehlenden Service. Übrigens kosten Liegen am Strand an der Playa de Palma normalerweise sechs Euro pro Tag, ein Sonnenschirm ebenfalls, berichtet das Magazin Mallorca Revue. Der Zugang an sich ist kostenlos.

Mallorca-Touristen enttäuscht – Lösung nicht in Sicht

Der Verband AHPP fordert eine umgehende Aufklärung durch das Rathaus von Llucmajor und nennt die Situation inakzeptabel. „Wir Unternehmer investieren kontinuierlich in Reinigung, Sicherheit und Infrastruktur, während die öffentliche Hand uns hängen lässt. Ohne institutionelle Unterstützung leidet das Gesamtbild unseres Urlaubsortes erheblich“, so Marín weiter laut der Mallorca Zeitung.

Während laut Mallorca Magazin immerhin die Rettungsschwimmer seit Mai im Einsatz sind und die Duschen und Toiletten in den kommenden Tagen in Betrieb genommen werden sollen, werden die Liegen und Sonnenschirme wohl die ganze Saison über fehlen. Bleibt die Frage: Hat man Anspruch auf eine Liege, wenn man diese vorher gebucht hat? Wie krone.at die ÖAMTC-Rechtsexpertin Verena Pronebner zitiert, müsse das Hotel Liegen für die Dauer des Aufenthalts zur Verfügung stellen, wenn man beim Reiseveranstalter explizit ein Hotel mit Strandbenutzung und Liegen gebucht hat.

Ansonsten sollten sich Mallorca-Urlauberinnen und Urlauber bereit machen, auf eigenen Strandtüchern zu liegen und eigene Sonnenschirme mitzubringen. Alternativ kann man auf andere Strände auf Mallorca ausweichen.

Übrigens: Auch bekannte Persönlichkeiten machen gerne auf Mallorca Urlaub. Zuletzt wurde die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, mit ihren Töchtern in einem gehobenen Restaurant gesichtet. Auch Kanye West war jüngst auf Mallorca.