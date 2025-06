Schock für Mallorca-Urlauber: Flugzeug muss nach Rauchentwicklung auf dem Weg nach Berlin zwischenlanden

Für zahlreiche Touristen endete eine Reise nach Mallorca mit einem Schockerlebnis. Ein Ferienflieger, der von Mallorcas Hauptstadt Palma in die deutsche Hauptstadt Berlin unterwegs war, landete am Montagabend (23. Juni 2025) unplanmäßig im französischen Marseille. Aus einem Bericht des Tagesspiegel geht hervor, dass es an Bord zuvor zu einer Rauchentwicklung kam. Die Gründe dafür waren zunächst unklar.

Mallorca: Ferienflieger landet unplanmäßig in Marseille

Schon auf Mallorca lief es für die Urlauber, die auf dem Weg nach Berlin waren, alles andere als nach Plan. Planmäßig hätte das Flugzeug von Ryanair um 15.35 Uhr abheben sollen, wie aus dem Flugplan des Flughafen Palma de Mallorca hervorgeht. Allerdings ging es erst um 17.20 Uhr los, wie bei dem Portal flightradar24.com, auf dem Flugrouten dokumentiert werden, nachgesehen werden kann - und zwar nicht mit einer Maschine von Ryanair, sondern einem Flugzeug der Schwestergesellschaft Laudamotion. Laut Tagesspiegel war die eigentlich vorgesehene Maschine nicht rechtzeitig in Palma angekommen.

In dem Airbus A320-232 von Laudamotion kam es nach dem Start zu einer Rauchentwicklung. Passagiere im vorderen Teil des Flugzeuges sollen über Atemwegsreizungen geklagt haben, wie der Tagesspiegel unter Berufung auf eine Passagierin berichtet. Die Piloten entschieden sich für eine Landung auf dem Flughafen von Marseille. Die „Lauda-Verbindung von Palma de Mallorca nach Berlin (23. Juni) wurde aufgrund eines kleineren technischen Problems am Flugzeug zum Flughafen Marseille umgeleitet“, heißt es in einem Statement von Ryanair.

Die Maschine wurde in Marseille rund 20 Minuten von der Feuerwehr untersucht, die Ursache für die Rauchentwicklung scheint aber entweder unklar oder wurde zumindest bislang nicht offiziell verkündet. Über einen medizinischen Notfall ist nichts bekannt.

Nach Zwischenlandung: Mallorca-Touristen kommen mit großer Verspätung in Berlin an

Die in Marseille gestrandeten Mallorca-Urlauber mussten sich bis etwa 21.00 Uhr gedulden, bis eine Ersatzmaschine von Ryanair in Richtung Berlin abhob. Aus den Daten von flightradar24.com geht hervor, dass die Boeing 737-8AS schließlich um 22.42 Uhr auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) landete. Etwa vier Stunden später, wie zunächst vorgesehen. Wichtiger ist jedoch, dass die Passagiere mit einem Schrecken davonkamen.

