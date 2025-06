Mallorca: Rochen-Angriff auf Jungen – Experten rätseln über Häufung

Dass Haie an Stränden rund um Urlaubsorte für Angst und Schrecken sorgen, kommt immer wieder vor. Nun hat allerdings ein anderer Meeresbewohner vor Mallorca für Aufruhr gesorgt: ein Stachelrochen. Das Tier hat einen Jungen verletzt, sodass dieser anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Experten zufolge häufen sich diese Fälle in letzter Zeit.

Mallorca: Kind wird von Rochen verletzt

Auf Mallorca, genauer an dem bei Briten sehr beliebten Ort Magaluf im Südwesten der Insel, kam es zu einem Zwischenfall mit einem Stechrochen: Das Tier fügte einem Jungen eine tiefe Schnittverletzung am Arm zu, als er ihn berührte. Das bestätigte die Meeresschutzstiftung des Palma Aquariums auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur dpa. Wie das Online-Portal cronicabalear.es mitteilt, hat das Kind bei dem Zwischenfall im flachen Wasser gespielt. Der Rochen rammte nach der Berührung seinen Stachel in den Arm des Jungen. Der Junge wurde von Rettungskräften erstversorgt, sein Arm verbunden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Übrigens: Auf Mallorca kommt es nicht nur mit Tieren zu Unfällen, sondern auch mit defekter Technik. So wurde ein Junge von einer Poolpumpe so stark angesogen, dass sein Arm darin stecken blieb. Einsatzkräfte hatten Mühe ihn zu befreien.

Rochen vor Mallorca: Immer mehr Exemplare werden angeschwemmt

Wie die Meeresschutzstiftung des Palma Aquariums mitteilt, tauchen an den Küsten der Balearen, wozu auch Mallorca gehört, immer mehr Rochen auf. Dieses Phänomen sei sehr ungewöhnlich und im ganzen spanischen Mittelmeerraum zu beobachten. Viele Rochen würden schließlich am Strand verenden. Eine Erklärung dafür haben die Wissenschaftler bislang noch nicht.

Bei dem Unfall in Magaluf handelte es sich um einen Stechrochen. Aber auch Teufelsrochen, die deutlich größer und vom Aussterben bedroht sind, stranden immer wieder auf den Balearen. Seit Mai sollen es fünf Tiere gewesen sein. Laut der Stiftung sollen rund 20 weitere Teufelsrochen in anderen Teilen des spanischen Mittelmeerraums angeschwemmt worden sein, was ungewöhnlich sei: „Der genaue Grund für den Anstieg ist derzeit nicht bekannt, und das wissenschaftliche Team forscht weiterhin, um besser zu verstehen, was ihn verursacht.“

Rochen vor Mallorca: Wie sollen sich Urlauber verhalten?

Das Aquarium in Palma bittet Badegäste, die Rochen nicht zu berühren und sofort die Notrufnummer 112 zu wählen, sollten Tiere am Strand gestrandet sein. „Ihr Hinweis kann entscheidend sein – sowohl für das Wohl des Tieres als auch dafür, zu verstehen, was gerade geschieht“, heißt es in einer früheren Mitteilung der Stiftung.

Übrigens: Mallorca bietet Urlaubern nicht nur Strand und Meer, sondern auch schöne Städte. Die drei schönsten Orte sollten Sie kennen. Die Insel ist außerdem bei Radfahrern sehr beliebt, da sie schöne Routen bereithält. Leider verhalten sich allerdings nicht alle Urlauber so, wie es sich die Mallorquiner wünschen, daher wurden nun Benimmregeln eingeführt.