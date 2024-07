Preise für Flüge und Pauschalreisen: Wo wurde es teurer, wo günstiger?

Sommer, Sonne, Strand, Meer. Derzeit sehen sich viele nach dem nächsten, möglicherweise schon kurz bevorstehenden Urlaub. Doch Reisen ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden für Verbraucherinnen und Verbraucher. Nach den großen Preissteigerungen im Vorjahr, sind die Preise für Flüge gegenüber dem Vorjahreshalbjahr jetzt aber leicht gefallen - um 3,1 Prozent. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Bei Pauschalreisen ins Ausland hingegen ging der Trend weiter nach oben: Sie waren im ersten Halbjahr 2024 durchschnittlich um 5,2 Prozent teurer als im gleichen Zeitraum 2023, vergleichen mit 2022 sogar um satte 19 Prozent.

Urlaub: Hier sind die Flugpreise am stärksten gesunken

Doch sowohl bei den Flügen als auch bei den Pauschalreisen gibt es große Unterschiede, je nachdem, wo die Reise hingeht. So geht aus den Zahlen hervor, dass etwa Flugtickets nach Mittelamerika deutlich günstiger wurden (15,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum), genau wie Flüge nach Asien und Australien (minus 12,3 Prozent), Nordamerika (minus 7,4 Prozent) und Südamerika (minus 3,8 Prozent). Die Preise beziehen sich auf die Economy-Class.

Teurer wurde es aber beispielsweise für Mittelmeer-Urlauber. Flüge nach Afrika verteuerten sich um 4,1 Prozent - ins europäische Ausland um 2,7 Prozent. Vergleicht man die Preise mit jenen zum Ende der corona-bedingten Reisebeschränkungen, bewegen sich diese nach wie vor auf einem hohen Niveau. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2022 waren internationale Flüge um 20,9 Prozent teurer.

Pauschalreisen günstig: Fast überall Preisanstieg - Ägypten als Ausnahme

Bei den Pauschalreisen ist es im ersten Halbjahr 2024 vor allem für Türkei-Reisende teurer geworden - sie zahlten 7,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2023. Aber auch die Kanaren (plus 6,7 Prozent), die Balearen (plus 6,3 Prozent) und Griechenland (plus 4,5 Prozent) sind für Pauschalurlauber teurer geworden. Günstiger wurde es dagegen in Ägypten: Der Preis für Pauschalreisen fiel zwei Prozent günstiger aus als im ersten Halbjahr 2023.

Wer innerhalb Deutschlands reist, stellt weniger Preisschwankungen fest. Nahezu unverändert waren die Inlandsflugtickets (plus 0,2 Prozent), Pauschalreisen verteuerten sich um 1,1 Prozent.