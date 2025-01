Ein Stadtpalais in der Altstadt von Palma de Mallorca

Wer Rückzug sucht nach dem Tagesgewimmel in der Altstadt von Palma, ist hier richtig. Das Can Cera ist ein einzigartiger Platz, um zu wohnen. Ein Stadtpalais aus dem 17. Jahrhundert in einer klösterlich stillen Straße, wo einst Adlige wohnten und jetzt erwachsene Gäste, die Intimität zu schätzen wissen. Gerade mal 14 Suiten und Zimmer birgt das Haus. Hotelgewusel gibt es nicht. Man ist unter sich.

Eine gewaltige Holztür öffnet sich und führt über blank gelaufenes Kopfsteinpflaster geradewegs hinein in Schatten spendende Kühle. Hinter einem Halbbogen aus mallorquinischem Sandstein plätschert ein Brunnen. Eine terrakottarot marmorierte Freitreppe führt in die Beletage zu den Refugien, durch eine Bibliothek, prachtvolle Salons mit herrlichen hölzernen Kassettendecken und eine Bar, in der nur gegen Abend für kurze Zeit Drinks serviert werden. Man sieht sich.

Eine der Suiten des Can Cera. Das Hotel liegt direkt in Palma. Foto: Hotel

Ansonsten Genuss und Stille in den großzügigen Zimmern mit vorgelagerter Galerie samt Himmelsblick und viel Luft zum Atmen. Die Wände so samten wie Kakao, Sisal rau unter den Füßen, ein antikes Bett aus uraltem poliertem Holz und veilchenblaue Sessel, alles in vanillefarbenes Licht getaucht. Jetzt könnte man doch was essen. Ein paar Tapas und mallorquinischen Wein im Erdgeschoss. Oder einfach in einer der Sofalandschaften versinken und dem Plätschern des Brunnens lauschen. Die quirlige Altstadt ist morgen früh schließlich auch noch da.

Can Cera Hotel, Carrer de Sant Francesc, 8, 07001 Palma, Tel. 0034/971 71 50 12, www.cancerahotel.com, Suiten für 2 Personen ab 350 Euro inkl. Frühstück