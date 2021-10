Tierisches Video: Spaziergängerin begegnet Stauden-Känguru im Wald

Plus Das Känguru saß auf einem Weg bei Mickhausen und glotzte. Die Spaziergängerin hielt die Begegnung mit ihrer Kamera fest. Kann das Tier den Winter überhaupt überstehen?

Martina Schüller traute ihren Augen nicht, als sie vor einigen Tagen im Wald bei Rielhofen bei Mickhausen eine unglaubliche Begegnung hatte: Während ihrer morgendlichen Spazierrunde stand plötzlich ein Känguru auf dem Forstweg. "Es passiert ja, dass das eine oder andere Tier mal über den Weg springt", sagt Schüller. Aber ein Känguru?