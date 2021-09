Kaum zu glauben: In den Stauden ist erneut ein Känguru unterwegs

Plus Zwei Augenzeugen haben das Tier im Wald zwischen Scherstetten und Konradshofen gesehen. Warum es sich nicht um das ausgebüxte Känguru Knicksy handelt.

Jäger Patrick Ulrich traute seinen Augen nicht, als er vor einigen Tagen in einem Waldstück mit einem Fernglas Ausschau hielt: Statt eines Rehs hüpfte frühmorgens ein Känguru auf eine Freifläche im Staatswald zwischen Scherstetten und Schwabegg und futterte dort Gras. Sofort zog er sein Handy aus der Tasche und fotografierte das Tier durch die Optik. So ist ein gestochen scharfes Bild von einem weiteren Stauden-Känguru entstanden. Aber woher kommt es?