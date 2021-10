Wie viel kosten die Corona-Schnelltests im Augsburger Land?

Plus Seit Montag sind Covid-Tests nicht mehr gratis. Den Preis können die privaten Anbieter selbst festlegen. Wer die Tests anbieten darf und was sie kosten.

Ein gemütlicher Abend im Restaurant? Endlich wieder ins Theater? Feiern im Club? Für Ungeimpfte und diejenigen, die keine überstandene Corona-Infektion nachweisen können, bedeutet das vor allem: vorher testen lassen. Denn seit die 3G-Regel gilt, kommt man vielerorts nur noch geimpft, genesen, oder eben getestet rein. Die Kosten für den Schnelltest hat bisher der Bund übernommen. Jetzt nicht mehr. Nur für wenige bleiben die Tests gratis, etwa Schwangere oder Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für alle anderen legen die Anbieter im Augsburger Land die Preise nun selbst fest.