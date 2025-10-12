40 Jahre AVV: „Eine Erfolgsgeschichte auf ganzer Linie“

Herr Vogele, Der AVV wurde vor 40 Jahren gegründet. Wie war die Situation im öffentlichen Personennahverkehr denn in der Zeit vorher in der Region?

KARL VOGELE: Die Ausgangslage nach 1945 war katastrophal. Pendler und Schüler mussten beispielsweise im Altlandkreis Schwabmünchen bis zu fünf Kilometer auf holprigen Straßen zum nächsten Bahnhof zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen. Und dies auch noch in den schneereichen, kalten Wintermonaten. Die Bahn war das einzige Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs. Es war sehr mühsam und zeitraubend, den Arbeitsplatz in Augsburg oder im Stadtumland zu erreichen. Ende der 1960er-Jahre, in der Zeit des Wirtschaftswunders, fuhren zwei Drittel der Pendler mit dem Auto an den Arbeitsplatz. Augsburger Stadträte sorgten sich um die wachsende prekäre Verkehrssituation in der Innenstadt und riefen nach neuen Lösungen. Der Ruf nach mehr Bahnbussen wurde lauter. Dafür opferte die Bundesbahn ab 1963 drei Zughalte, zuerst in Wehringen, dann in Großaitingen und in Westerringen. Ein großer Arbeitgeber, die ehemalige Firma Hoechst in Bobingen, hatte früher eigene Werksbusse für die Mitarbeiter, denn mit den üblichen Busverbindungen wäre ein Schichtbetrieb in der Fabrik gar nicht möglich gewesen.

Wie kam es zur Idee, einen Tarif- und Verkehrsverbund ins Leben zu rufen?

VOGELE: Die Idee entstand viele Jahre vor der Gründung. Aber, um solch ein Vorhaben umzusetzen, braucht es die richtigen Entscheidungsträger und den entsprechenden Zeitgeist. Das war Anfang der 1970er-Jahre gegeben. Der damalige bayerische Wirtschaftsminister Anton Jaumann war ein Befürworter der wirtschaftlichen Stärkung des ländlichen Raumes. Mein Vorgänger, Landrat Frey, war ebenfalls einer der treibenden Motoren. Und so wurde in den 1970er-Jahren das erste Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Das war der erste von drei Meilensteinen auf dem Weg zum AVV.

Welche waren die Meilensteine Nummer zwei und drei?

VOGELE: Der zweite Meilenstein war im Jahr 1979 die Gründung der offiziellen Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den Landkreisen, dem Landtag und der Bundesbahn. Ab 1974 erlebte ich als Stimmkreisabgeordneter, dass die schwäbischen Abgeordneten parteiübergreifend wichtige Pilotprojekte und Kooperationsförderungen des Freistaates unterstützten. Das war sehr wichtig, denn die Landkreise mussten damals schon jeden Pfennig umdrehen. Der dritte Meilenstein folgte 1982 mit der Vorlage eines konkreten Konzeptes, das einen getakteten Busverkehr, eine direkte Linie nach Augsburg, einen einheitlichen Tarif sowie Park-and-Ride-Plätze vorsah.

Wie ging es weiter?

VOGELE: Im September 1985 startete zunächst ein zweijähriger Probebetrieb im südlichen Landkreis mit Schwabmünchen, Bobingen und dem Lechfeld als Verknüpfungspunkte. Rund 80.000 Menschen nutzen auf der Bahnlinie und auf den 18 Regionalbuslinien das Angebot. Damals war Augsburg das Objekt der Neugierde vieler Landbewohner: Große Geschäfte, Museen, Theater, Bildungseinrichtungen und vieles andere mehr befanden sich dort. Sie dürfen nicht vergessen, es gab noch keinen Onlinehandel und das Internet war auch noch nicht erfunden. Nachdem sich der Probebetrieb bewährt hatte, wurden weitere Bereiche in den Verbund aufgenommen. Er umfasst seit den 1990ern das Gebiet von Meitingen/Wertingen im Norden, über Aichach/Friedberg im Osten, das Lechfeld im Süden und die Stauden im Westen. Der AVV brachte für das Leben der Bürger und die Entwicklung der Gemeinden einen echten Mehrwert.

Sie haben damals die Gründung des AVV miterlebt, jetzt steht der Zusammenschluss mit dem MVV, dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund, im Raum. Was halten Sie davon?

VOGELE: Es wäre ideal, wenn meinem geschätzten Nachfolger Martin Sailer mit seinen Kollegen im Verbundraum die Fusion mit dem MVV gelänge. Der Zusammenschluss mit dem MVV wäre für den Wirtschaftsstandort Augsburg ein Glücksfall. Wichtig dabei wäre, dass der Freistaat die Kooperation dauerhaft finanziell unterstützt. Früher gab es schon einmal eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema namens MAI. Das stand für München, Augsburg, Ingolstadt – damals war die Zeit für einen so großen Verbund noch nicht reif, jetzt ist sie es.

Es gibt beim Festakt in der Schwabmünchner Stadthalle am 28. Oktober also allen Grund zu feiern, oder gab es auch Schwierigkeiten?

VOGELE: Ich kann mich nicht entsinnen, dass es größere Probleme gab. Lediglich die Bundesbahn hatte den Beginn des Probebetriebs zunähst etwas verzögert, weil sie Verluste durch die neue Tarifstruktur befürchtet hatte. Wir haben jetzt jedenfalls allen Grund zu feiern, der AVV blickt auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte auf ganzer Linie zurück, die aktuell mit einer ADAC-Auszeichnung für die Nachtbusse gekrönt wurde.