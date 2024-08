B17: Das ist der aktuelle Stand der Baustelle in Lagerlechfeld

Schon seit März dieses Jahres müssen Autofahrer auf der B17 bei Lagerlechfeld mit Behinderungen rechnen. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Lärmschutzwand. Auf einer Strecke von 1000 Metern werden morsche Holzwände ausgetauscht. Dafür müssen die Bauarbeiter zum Teil auf die B17. Noch bis Dezember sollen die Bauarbeiten andauern.

Vier Fahrspuren können Richtung Landsberg und Augsburg befahren werden

Laut Benjamin Wunderer vom Staatlichen Bauamt Augsburg wurden die morschen Holzwände und die desolaten Betonelemente bereits ausgebaut und entsorgt. Die Wand-Auflager seien bereits erfolgreich verstärkt. „Aktuell werden Zug um Zug die neuen Sockelelemente sowie die dauerhaften Wandelemente aus Aluminium verbaut“, sagt Wunderer. Bei den großen Flächenelementen müsse etwas auf den Wind geachtet werden: bei zu starkem Wind können die Elemente mittels Kran nicht in die Stützen eingefädelt werden.

Für die Autofahrer bedeutet das Einschränkungen. Aktuell können die Verkehrsteilnehmer laut Wunderer auf vier Fahrspuren, davon zwei in Fahrtrichtung Landsberg und zwei in Fahrtrichtung Augsburg, die Baustelle auf der

B 17 passieren. Lediglich die Rampe an der Anschlussstelle Lagerlechfeld in Fahrtrichtung Augsburg ist für den Verkehr gesperrt.

Die Ausfahrt Lagerlechfeld ist gesperrt

Zuvor war, um ausreichend Platz für die Bauarbeiten und Lagermöglichkeiten zu bekommen, der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen in Richtung Augsburg gesperrt worden. An zwei Stellen im Mittelstreifen der B17 wurden Öffnungen in der Schutzplanke geschaffen. Über sie kann der Verkehr auf die gegenüberliegende Fahrspur geleitet werden. Parallel zu den sogenannten „Mittelstreifenüberfahrten“ und die Einrichtung einer Fahrspur auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, wurden die Fahrstreifen in beide Richtungen mit gelber Markierung verschmälert und über den Standstreifen verlegt. Die Ausfahrt Lagerlechfeld von Landsberg kommend ist dicht. Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Kleinaitingen zurück über die Landsberger Straße.

Die Arbeiten sollen laut Staatlichem Bauamt bis Dezember abgeschlossen sein. Die Baustellenampel werde voraussichtlich ebenfalls bis dahin in Betrieb bleiben, sagt Wunderer. Lediglich für den Rückbau der Verkehrsführung werde es auf der B17 noch einmal kurzzeitige Einschränkungen geben, wenn die Gelbmarkierungen entfernt und die Betongleitwände wieder weggeräumt werden. (kop)