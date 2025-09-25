Benjamin Schorer will Schwabmünchens Stadtoberhaupt werden

In der Gerüchteküche Schwabmünchens war es schon lange Thema, nun ist es Fakt: Benjamin Schorer ist von den Freien Wählern zum Bürgermeisterkandidaten für die im März anstehende Kommunalwahl nominiert worden. Somit werden nach aktuellem Stand drei Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge des scheidenden Amtsinhabers Lorenz Müller gehen. Die SPD hat gemeinsam mit den Grünen Konstantin Wamser nominiert, die CSU hat angekündigt, Stadtrat Stephan Dölle ins Rennen zu schicken.

Bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler stand die anstehende Wahl im Fokus. „Neben inhaltlichen Ideen und Konzepten wurde ein entscheidender Schritt getan: Die Freie Wählervereinigung Schwabmünchen stellte ihren Bürgermeisterkandidaten vor.“ heißt es einer Pressemitteilung. Benjamin Schorer, seit 2020 Mitglied des Stadtrats, präsentierte sich den Mitgliedern und erhielt dabei einstimmige Unterstützung. Der gebürtige Schwabmünchner – aus dem Stadtteil Klimmach, ist als Polizist seit über 30 Jahren sowohl in Augsburg als auch in Schwabmünchen tätig.

Schorer sieht für Schwabmünchen viel Potenzial für eine zukunftsfähige Stadt

„Ich will Schwabmünchen aktiv gestalten, Prozesse in der Stadtverwaltung stärken und die Weichen für eine nachhaltige Zukunft stellen“, erklärte Schorer in seiner Vorstellung. Er betonte, dass er durch seinen Beruf gewohnt sei, in komplexen Situationen schnell und entschlossen zu handeln – eine Kompetenz, die er in die Kommunalpolitik einbringen möchte.

Schorer hob hervor, dass Schwabmünchen bereits vieles gut entwickelt habe, vor allem dank der Arbeit des Stadtrats und der begonnenen Projekte. Gleichzeitig sieht er noch viel Potenzial, die Stadt zukunftsfähig aufzustellen. „Es geht nicht darum, möglichst viel anzufangen, sondern Projekte erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Nur so schaffen wir spürbare Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger“, so der Bürgermeisterkandidat. Schorer ist erst vor kurzem der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat beigetreten, ursprünglich war er seit 2020 für die CSU im Gremium.

Neue Führung gewählt

In der Führung der Freien Wähler gab es zudem einen Rollentausch. Die bisherige Vorsitzende Eva Hirsch ist nun Kassenwartin, der bisherige Kassenwart Enzo Hirsch ist nun Vorsitzender. „Ich bin damals zu den Freien Wählern gestoßen, weil ich hier mein Team gefunden habe. Ich sehe das hier wie im Teamsport – gemeinsam neue Impulse für die Zukunft unserer Stadt“, betonte der neue Vorsitzende Enzo Hirsch. (AZ)