Bobingen macht den Weg frei für Windräder

Plus Der Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung von Windkraft-Konzentrationsflächen wurde in der letzten Stadtratssitzung des Jahres auf den Weg gebracht.

Nachdem in der vorangegangenen Stadtratssitzung während des Abwägungsverfahrens der Flächennutzungsplan geändert wurde, war eine nochmalige Öffentlichkeitsbeteiligung und eine weitere Abwägung erforderlich geworden. Die vorgenommene Änderung bezog sich auf die einzuhaltenden Mindestabstände. Diese wurden von 750 auf 1000 Meter angehoben.

Nach der Stadtratssitzung im November hatte es einige Beschwerden zum Ablauf der Sitzung gegeben. Die Zuhörenden fühlten sich teilweise nicht ernst genommen und beklagten, dass die Einwendungen von privater Seite nur unzureichend behandelt worden seien. Dem, das Verfahren begleitenden Ingenieurbüro wurde sogar Befangenheit und ein verstärktes Interesse an zu erwartenden Provisionen unterstellt. Daher nahm sich Rainhard Schöler vom Bobinger Stadtbauamt zu Beginn der Beratung noch einmal viel Zeit, um das Verfahren des Teilflächennutzungsplans, die Ziele und die rechtlichen Grundlagen zu erklären. Auch auf die Vorwürfe, die Stadt Bobingen habe die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig informiert, ging er ein. "Dafür gibt es rechtliche Bestimmungen, an die wir uns gehalten haben."