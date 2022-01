Kämmerer macht sich Sorgen um Haushalt in Bobingen

Plus In Bobingen beginnen die Haushaltsdebatten. Doch mit Blick auf den Schuldenstand spricht Stadtkämmerer Thiele von einer sorgenvollen Zeit.

Anfang des Jahres beginnen in den Kommunen im ganzen Land die Haushaltsdebatten. Da macht Bobingen keine Ausnahme. Bürgermeister Klaus Förster erwartet spannende, aber auch fordernde Debatten. Stadtkämmerer Stefan Thiele blickt eher etwas sorgenvoll auf die zu erwartende Netto-Neuverschuldung. Daher mahnte er die Stadträte im Hauptausschuss, jeden Euro nicht nur einmal, sondern besser mehrmals umzudrehen, bevor er verplant wird.