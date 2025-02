Hansjörg Durz bleibt unschlagbar im Wahlkreis Augsburg-Land

Direktkandidat Hansjörg Durz (CSU) ist im Wahlkreis Augsburg-Land nicht zu schlagen. Zum vierten Mal in Folge holte der ehemalige Neusässer Bürgermeister das Direktmandat mit den Stimmen der Wählerinnen und Wähler aus den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg. Freude und auch Erleichterung gab es bei dem 53 Jahre alten Politiker. Mit 44,5 Prozent hat Hansjörg Durz ein deutlich besseres Ergebnis bei den Erststimmen als bei der vorherigen Bundestagswahl 2021 erreicht, damals kam er auf 40,6 Prozent der Erststimmen. Zwei weitere Abgeordnete aus dem Wahlkreis Augsburg-Land mussten am Wahlabend noch um ihren Wiedereinzug ins Parlament in Berlin zittern: Rainer Kraft (AfD) und Heike Heubach (SPD). Unter anderem hing das davon ob, ob eine der kleinere Parteien FDP oder BSW den Einzug in den Bundestag noch schafften. Auf Platz zwei bei den Direktstimmen im Wahlkreis Augsburg-Land kam Gabrielle Mailbeck (AfD) mit 18,9 Prozent bei den Erststimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 86,3 Prozent.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hansjörg Durz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis