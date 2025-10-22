Von Tuffsteingrab bis Tram: Heinz Förder hat einen Film über die Geschichte Königsbrunns gedreht

Dieser Film ist eine Wiedergutmachung. Als junger Mann bei der Bundeswehr sei er für einige Wochen auf dem Lechfeld stationiert gewesen, erzählt Heinz Förder. Königsbrunn habe er als einen Ort wahrgenommen, „den man schnell hinter sich bringen muss.“ In seiner Freizeit habe es ihn nach Augsburg gezogen - in der Hoffnung, eine schöne Augsburgerin kennenzulernen. Ohne Erfolg. Zunächst. „Wie das Schicksal so spielt: Jahre später habe ich die schöne Augsburgerin gefunden.“ Nachdem er mit seiner Frau lange Zeit in Augsburg gelebt hatte, folgte vor fünf Jahren der Umzug. Nach Königsbrunn. „Dann habe ich angefangen, mich für die Stadt zu interessieren“, sagt der 82-Jährige. „Da habe ich festgestellt: Königsbrunn ist liebens- und lebenswert.“ Vor zwei Jahren hat er sich das Projekt vorgenommen, dessen Ergebnis am 3. Dezember im Cineplex-Kino zu sehen sein wird. Der Vorsitzende des Filmclubs Königsbrunn drehte einen Film über die Geschichte Königsbrunns.

Angefangen bei einem mehr als vier Jahrtausende alten Tuffsteinplattengrab. Weiter geht es mit den Kelten, die sich ein halbes Jahrtausend vor Christus im heutigen Königsbrunn angesiedelt hatten. „Dann wird es für mich am interessantesten“, sagt Förder, „dann kamen die Römer.“ Während der Recherche habe er sich etwa mit der Tabula Peutingeriana beschäftigt. Eine originalgroße Kopie der Karte des römischen Straßennetzes ist im Mercateum zu sehen. „Königsbrunn ist das quasi schon eingezeichnet, obwohl es noch gar nicht existierte“, so Förder. Und zwar als letzte Straßenstation vor Augsburg.

Vom Tuffsteinplattengrab bis zur Straßenbahn: Film erzählt Königsbrunns Geschichte

Auch um die Lechfeldschlacht zum Ende des ersten Jahrtausends und das Zollhaus „Neuhaus“ aus dem Jahr 1688 geht es im Film. Und um das moderne Königsbrunn, dessen Anfang man im Jahr 1833 verorten könnte, als Königs Ludwig drei Brunnen zwischen Augsburg und Klosterlechfeld graben ließ, an denen sich Fuhrleute und Wallfahrer versorgen konnten. Königsbrunn, das war zunächst Wildwest in Schwaben.

Fast mittellose Zweit- und Drittsöhne von Bauern aus anderen Regionen, etwa dem Ries und dem Donaumoos, versuchten sich hier etwas aufzubauen. Auch darum geht es im Film. Rebecca Ribarek, Leiterin des Kulturbüros, sagt: „Die Geschichte von Königsbrunn ist so besonders.“ Ein Schmelztiegel sei das einst längste Straßendorf Bayerns gewesen. Menschen aus verschiedenen Regionen, mit unterschiedlichen Konfessionen, trafen aufeinander. Beschäftigt hat Förder sich auch mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der Ära des Bürgermeisters Fritz Wohlfarth - und, aus der jüngsten Vergangenheit, mit der Straßenbahn und der Neuen Mitte.

Film über Königsbrunn ist Mischung aus Zeitdokumenten und Szenen mit Schauspielern

Die Archivfunde und wichtigen Momente aus mehr als 4000 Jahren Geschichte werden im Film nicht nur nacherzählt, sondern in ein paar Schlüsselszenen auch nachgespielt. So wird ein Gespräch zweier todmüder Menschen am Abend nach der Lechfeldschlacht zu sehen sein. Sie unterhalten sich über die Frage, ob sie sich in Königsbrunn niederlassen sollen.

Förders Lieblingsszene lässt sich in der Römerzeit verorten. Sie ist eine Persiflage auf die Gründung Augsburgs - mit einem Verweis auf Königsbrunn. Wo der Film nach der Premiere zu sehen sein wird? Darüber hat der Königsbrunner sich noch keine Gedanken gemacht. Rebecca Ribarek vom Kulturbüro kann sich vorstellen, dass er an Schulen gezeigt wird, um Kindern die Geschichte ihrer Stadt nahezubringen. Für sie ist das Projekt ein Gewinn. Es gebe kaum Bücher und Filme, die sich mit der Geschichte der Stadt, vor allem der jüngeren, beschäftigen.

Heinz Förders 35-minütiger Film „Königsbrunn – Geschichte und Geschichten“ ist am Mittwoch, 3. Dezember, um 18 Uhr im großen Saal des Cineplex-Kinos zu sehen. Der Eintritt ist frei, der Platz begrenzt.