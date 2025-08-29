Eine alte Idee mit Zukunft

Das künftige Königsbrunner Kulturzentrum „Forum“ wird zum Teil mit Materialien aus der alten Grundschule Nord und dem kürzlich abgebrochenen Dehner Gartencenter ausgestaltet. „Zirkuläres Bauen“ nennt sich das Konzept, also ein Kreislauf von Baustoffen. In Königsbrunn wird es gründlich angegangen, wie die Planung zeigt. Eine alte Idee wird hier professionell in die Zukunft übertragen.

Vor allem in Dörfern war es früher durchaus üblich, aus alten Bauten, ehe sie abgebrochen wurden, brauchbares Material zu sichern. Das wurzelte in einer Mischung aus Zwang zum Sparen und Wertschätzung für die Handwerksarbeit früherer Generationen. Durch die Allgegenwart von Baustoffmärkten mit umfassenden Angeboten ist dies in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen.

Wie Königsbrunn zum zirkulären Bauen kommt

In Königsbrunn war es der enge finanzielle Spielraum der Stadt, der nahelegte, beim künftigen Forum die Weiterverwendung von Gebäudeteilen der Königstherme ins Auge zu fassen. Das trifft auf einen entsprechenden Trend bei Planern. Weniger Respekt oder Nostalgie liefern jetzt den Antrieb, sondern detaillierte Berechnungen zu Einsparungen bei Produktionskosten und CO₂-Ausstoß.

Mag sein, dass dieser Ansatz von manchen noch belächelt wird: Die „Lumpenbacher“ können sich halt kein Hochglanz-Kulturzentrum leisten. Aber einem wachsenden Teil der Bevölkerung – nicht zuletzt der jungen Generation – ist klar: Wir alle können uns kein „weiter so“, kein „immer mehr“, „immer neu“ mehr leisten. Nachhaltigkeit ist angesagt – sinnvolle Wiederverwendung am Bau gehört dazu.