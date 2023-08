Graben

Er hat Graben in ein neues Zeitalter geführt

Plus Der Altbürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Graben, Hans Winkler, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Von Maximilian Czysz

Er hat Graben geprägt wie kein anderer: Rathaus, Schule, Feuerwehrhaus, Bürgersaal, Kindergärten oder die Gewerbeflächen an der A30, wo heute Amazon, Lidl und Hermes zu Hause sind: Sie gehen auf Hans Winkler zurück. Am Wochenende ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Er war ein Macher, der die Gemeinde in ein neues Zeitalter geführt hat. Doch beinahe hätte er einen anderen Weg eingeschlagen. Jahrzehntelang arbeitete er als Flugzeugmechaniker bei der Bundeswehr. Erst in Landsberg bei den Amerikanern, dann beim Jagdbombergeschwader 32 auf dem Lechfeld. Mit Mitte 30 machte er seinen Meister. 1983 durfte er im Starfighter von Frankreich aufs Lechfeld fliegen. Wer weiß, was ihn in seiner Flugzeugkarriere nicht noch alles erwartet hätte, wäre er nicht 1984 Bürgermeister von Graben geworden. Um sich schnell in das besondere Ehrenamt einzufinden, besuchte er Seminare und wälzte Geschichtsbücher aus der Region. Winkler stieß dabei auf etwas Besonderes.

