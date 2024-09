Die Skate-Anlage wird bunt

Wie bringt man eine Truppe Jugendlicher dazu, in den Ferien ihren Heimatort zu verschönern? Ganz klar – mit Graffiti-Kunst. Das dachte sich auch Katrin Bernwieser-Wildegger, Kunstlehrerin an der Realschule Bobingen. Obwohl sie in Elternzeit ist, lässt sie es sich nicht nehmen, für die Jugendlichen aus Wehringen ein Ferienprogramm zu organisieren. „Jüngere Kinder sind leicht zu begeistern. Für Jugendliche muss man sich was überlegen, das Pepp hat“, erklärt sie. Mit dem Graffiti-Projekt ist ihr das gelungen: Es war ursprünglich für zehn Kinder ab der fünften Klasse ausgeschrieben, aber es haben sich so viele gemeldet, dass sie sogar einige abweisen musste. Jeder Teilnehmer musste zur Vorbereitung eine Skizze für das Motiv entwerfen, das er auf die Anlage sprühen möchte. „Ich habe die Jugendlichen gebeten, sich ein positiv belegtes Wort einfallen zu lassen. Das sollten sie dann bunt als Graffiti gestalten“, erzählt Bernwieser-Wildegger.

Icon Vergrößern Bürgermeister Manfred Nerlinger und die Kunstlehrerin Katrin Bernwieser-Wildegger mit den 13 teilnehmenden Jugendlichen. Foto: Denise Kelm Icon Schließen Schließen Bürgermeister Manfred Nerlinger und die Kunstlehrerin Katrin Bernwieser-Wildegger mit den 13 teilnehmenden Jugendlichen. Foto: Denise Kelm

Im Gepäck hat sie für die 13 Jugendlichen über dreißig Sprühdosen. Damit werden sie die bislang grau-braune Anlage verschönern und auch politische Schmierereien übermalen. „Ich finde es cool, dass wir den Skateplatz schöner machen dürfen“, sagt Julia (12). Sie malt das Wort „Bubble“ (deutsch: Seifenblase) in bunten Farben auf die Anlage. Hanna und Franziska (14) haben ihre Graffiti fast fertig: „Music & Friends“ und „Love“ sind ihre Motto-Worte. Hanna erzählt: „Ich zeichne sehr gerne, allerdings meistens realistische Bleistiftzeichnungen.“

Jugendliche haben schon Erfahrung mit Graffiti in Wehringen

Auch zwei passionierte Hobby-Sprayer sind dabei: Maximilian und Simon (14). Sie haben ihre professionellen Sprühfarben mitgebracht. „Als Graffiti-Künstler wird man oft schief angeschaut“, sagt Maximilian. „Bevor wir eine Fläche besprühen, fragen wir den Eigentümer, ob es für ihn in Ordnung ist. Wenn es um eine Fläche geht, die der Gemeinde gehört, dann fragen wir beim Bürgermeister nach.“

Mit dem Wehringer Bürgermeister Manfred Nerlinger haben die jungen Sprayer Glück, denn er ist für Graffiti-Kunst aufgeschlossen. Dank ihm hat das Projekt an der Skate-Anlage sogar einen Zuschuss von 300 Euro erhalten. Der Bürgermeister erscheint auch persönlich und verteilt als kleine Anerkennung USB-Sticks, die sich mit dem Smartphone koppeln lassen. „Ich war von dem Projekt sofort begeistert“, sagt der Bürgermeister. „Jetzt müssen wir nur noch einen Flecken finden, wo wir das im nächsten Jahr weiter entwickeln können.“ Das heißt dann wohl, dass die Wehringer Jugend hoffen darf, dass sie sich nächsten Sommer wieder mit den Sprühdosen in der Hand treffen wird.