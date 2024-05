Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Es bleibt eng an den Schulen im Landkreis Augsburg

Das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen ist bezugsfertig und bietet nun genügend Platz. Das ist nicht überall im Landkreis so. Die Jahrgänge an den höheren Schulen bleiben groß.

Plus Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen sind vorbei. Der Trend ist klar: Die Schülerzahlen bleiben auf einem hohen Niveau.

Die Anmeldungsfrist für die Fünftklässler an Realschulen und Gymnasien ist vorbei. Die Zahlen liegen vor und zeigen vor allem eines: Es bleibt eng an den höheren Schulen im Augsburger Land. Seit dem Jahr 2022 verharren die Neuanmeldungen auf einem hohen Niveau. Mehr Anmeldungen als im vergangenen Jahr verzeichnet Volker Täufer, der Schulleiter des Königsbrunner Gymnasiums. 201 weitere Kinder wechseln im September auf seine Schule. Im Vorjahr waren es 187. Doch die Schule ist eine der wenigen, die noch nicht mit Platzproblemen zu kämpfen haben. „Die an der Schule vorhandene Klassenzimmerzahl ist ausreichend, um den erneut großen Jahrgang aufnehmen zu können“, sagt er.

Einen leichten Rückgang der Anmeldungen hingegen verzeichnet das Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen: Dort haben sich 132 Schülerinnen und Schüler für die fünfte Jahrgangsstufe angemeldet. Im vergangenen Schuljahr waren es 155. „Wir werden fünf fünfte Klassen bilden, mit durchschnittlich 26 bis 27 Schülern. Das ist eine sehr angenehme Klassengröße“, freut sich Schulleiter Alexander Pfaffendorf. Ähnlich sieht es am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf aus. Schulleiter Günter Manhardt ist froh, dass er bei 109 Anmeldungen in diesem Jahr keine Familien abweisen musste – so, wie das im vergangenen Jahr der Fall war, als sich 157 Kinder angemeldet hatten. Bei vier Eingangsklassen ist deren Größe ähnlich wie in Schwabmünchen. Aktuell können in Diedorf wegen der angespannten Raumsituation nicht mehr als jeweils vier Eingangsklassen gebildet werden.

