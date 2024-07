Großeinsatz am Ilsesee: Rettungskräfte suchen 62-Jährigen

Wenn im Landkreis Augsburg ein Mensch in der Nähe eines Gewässers vermisst wird, sind schnell zahlreiche Retter zur Stelle. Das zeigte sich am Dienstagabend um 19 Uhr am Ilsesee in Königsbrunn. Aufgrund eines Hinweises, dass ein 62-jähriger Mann vermisst werde, waren schnell Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), des Rettungsdienstes und der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und der Polizei vor Ort.

Die Aktion sorgte für Aufsehen, der See war an diesem warmen Sommerabend gut besucht. Menschen badeten, flanierten am Ufer, oder sonnten sich auf einer der Wiesen, als plötzlich zahlreiche Rettungskräfte auftauchten. Per Boot wurde der See abgesucht. In Gefahr war besagter 62-Jähriger aber zu keinem Zeitpunkt, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. „Es war keine Notsituation“, sagt Marion Liebhardt, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der eingegangene Hinweis habe sich als falsch herausgestellt. Im Laufe einer Stunde sei der 62-Jährige wohlbehalten angetroffen worden. Er habe sich weder im Wasser, noch direkt am Ilsesee befunden.

Wasserretter waren im Frühjahr in den Hochwasserfluten im Landkreis Augsburg im Einsatz

Einen anspruchsvollen Einsatz hatten die Wasserretter von BRK und DLRG etwa im Frühjahr während des dramatischen Hochwassers im Augsburger Land. Hier mussten sie sich nicht nur in die Fluten wagen, um Menschen mit dem Boot zu retten, sondern hatten auch Ärger mit Schaulustigen. Die Einsatzkräfte mussten für Ordnung sorgen, damit niemand gefährdet wurde, denn Autofahrer hatten offenbar immer wieder Absperrungen zur Seite geschoben. (mit mcz, orkr)