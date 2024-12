Der Naturkreislauf zum Anfassen

Als erstes begrüßt der Fuchs den Besucher mit wachem Blick. Er ist eines von vielen lebensecht gestalteten Tieren in dem neuen Ausstellungsteil im Naturmuseum in Königsbrunn. Wie berichtet, hat Günther Groß, der Erste Vorsitzende des „Freundeskreises Dr. Heinz Fischer Sammlungen e.V.“, mit einem Projekt anschauliche Antworten auf die Frage „Wie funktioniert die Natur in unserem Lebensraum des Lechs und seine Stoffkreisläufe?“ geschaffen. Im Jahr 2022 hatte er dafür zusammen mit seinem Team bei Leader, einem Programm der Europäischen Union und des Freistaats Bayern, eine Förderung beantragt. Im März letzten Jahres erhielt er den positiven Bescheid und stellte das fertige Projekt nun der Öffentlichkeit vor.

