In Königsbrunn sind wieder die Narren los

„Für einen Montagvormittag ist hier ganz schön was los“, sagte Dieter Schwab, Präsident des CCK Fantasia beim Rathaussturm in Königsbrunn. Und wirklich: zusätzlich zu der Gardeabordnung und den Prinzenpaaren drängten sich rund 100 Besucherinnen und Besucher im Foyer des Rathauses. Prinzenpaar Katharina I. und Prinz Felix III. übernahmen, zusammen mit dem Kinderprinzenpaar Josephine II. und Jonas I. symbolisch die Herrschaft über die Stadt.

Auch in diesem Jahr haben sich die Aktiven des Königsbrunner Karnevalklubs wieder mit viel Liebe dem Ausarbeiten von Motto und Choreografien gewidmet. Den Auftakt zur Königsbrunner Faschingssaison machte traditionell die Schlüsselübergabe für das Rathaus. Es erweckte fast den Eindruck, als sei Bürgermeister Franz Feigl etwas erleichtert, die Regentschaft an das Prinzenpaar abzugeben. „Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Morgen ist Stadtratssitzung und am Mittwoch Bürgerabend. Da könnt ja dann gleich ihr hingehen.“ Nachdem er die Schlüssel ausgehändigt hatte, überreichte er jeder der beiden Prinzessinnen einen Blumenstrauß. Die revanchierten sich mit einem königlichen Mantel für Bürgermeister Feigl und einem „Legenden-Käppi“ für den zweiten Bürgermeister Maximilian Wellner. Anschließend ging es ins Bürgermeisterbüro für „Probesitzen und Übergabe der Amtsgeschäfte“.

Diesjähriges Motto beim Königsbrunner Fasching: „Im Licht der Legenden“

Das diesjährige Motto des Klubs lautet: „Im Licht der Legenden.“ Dazu habe sich die Showtanztruppe wieder eine atemberaubende Choreografie mit einigen Kostümwechseln ausgedacht, schwärmte Schwab. Es werde Ausflüge nach Irland und an die Tafelrunde von König Artus geben. Und auch Zauberer Merlin wird dabei sein. Mit von der Partie werden natürlich auch wieder die Taktlosen 2.0 sein. Sie sind eine feste Größe im Königsbrunner Fasching und, dank tollen Darbietung und mangelndem Taktgefühl, immer wieder ein Höhepunkt im Showprogramm. Sie werden in diesem Jahr unterstützt von Legenden wie Albert Einstein, James Bond und vielen mehr. Das Kinderprinzenpaar wird, zusammen mit der Kinder- und Jugendgarde, viele verschiedene Märchen, wie zum Beispiel Aschenputtel oder die kleine Meerjungfrau auf die Bühne bringen.

Im Tausch für die Schlüssel? Einen blauen Umhang bekam Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl.

Der Start wird wie immer die Inthronisation der Prinzenpaare am 11. Januar sein. Zuvor gibt es als „Appetithappen“ einen kleinen Einblick in das Showprogramm. Dann werden Prinzenpaare und Garden auf dem Königsbrunner Niklausmarkt zu Gast sein. Am Samstag, 7. Dezember, werden die ersten Elemente der Show enthüllt.

Am Chef-Schreibtisch fühlen die Närrinnen und Narren sich wohl.