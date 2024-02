Der Faschingsball in Königsbrunn ist "alles außer gewöhnlich"

Fetzig, temperamentvoll, dynamisch: Der CCK Fantasia lädt zum Fest ins "Hotel Empire" im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn.

Getreu dem Motto „Hotel Empire – Alles außer gewöhnlich“ sorgten am Samstagabend nicht nur die brillanten Showtanzgruppen des CCK Fantasia, sondern auch die zweier Gast Vereine, für eine schillernde Faschingsparty im ausverkauften evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn. Dort vergnügten sich sowohl junge als auch jung gebliebene Gäste, alle fantasievoll kostümiert. Neben den traditionellen Saalkarten mit festem Sitzplatz gab es diesmal 60 Laufkarten.

22 Bilder Königsbrunn feiert die heiße Phase des Faschings: die Bilder des Balls Foto: Sabine Hämmer

Im Foyer lockten zwei große Barbereiche zum gemütlichen Plaudern bei Cocktails, jenseits lauter Tanzmusik. Fetziger Sound der Partyband „Sound Express“ aus Donauwörth, lockte nicht nur tanzfreudige Paare, sondern auch Freundesgruppen auf die geräumige Tanzfläche. „Hierfür wurde die Bühne extra verkleinert“, sagte Präsident Dieter Schwab, der den Ball gemeinsam mit Florian Schwinger charmant moderierte. Bunte musikalische Vielfalt, nostalgische Walzermelodien, Cha-Cha-Cha, Jive, auch fetziger Hardrock-Sound füllte permanent den Saal.

Die Gäste in Königsbrunn tanzen, jubelen, kaufen Lose

Gerne wurden Lose erworben, Gewinne lockten, etwa eine Fahrt im Heißluftballon. Den Auftakt bei den Showtanz-Einlagen setzte die Narrneusia Faschingsgesellschaft aus Neusäß. Die flinken Tänzerinnen und Tänzer, gekleidet in farbenfrohe Kostüm-Kreationen, nahmen die Besucher mit auf eine Kreuzfahrt durch Europa. Kernige Matrosen, sexy Tänzerinnen aus dem legendären Pariser Nachtclub „Moulin Rouge“ zeigten ihr Können und bekamen großen Applaus. Bald darauf setzte die beliebte Männer-Showtanzgruppe "die Taktlosen 2.0" mit ihrer humorvollen Reise durch die USA einen weiteren Höhepunkt. Mit einer temperamentvollen Choreografie, gekleidet als Cowboys, Fitness-Freaks und Polarforscher, begeisterten die jungen Männer das Publikum. „Die Taktlosen werden von Jahr zu Jahr perfekter, eine tolle Show“, so das Ehepaar Peter und Marie Salewsky, das gemeinsam mit den anderen Besuchern lautstark eine Zugabe forderte.

Bis zur mystisch anmutenden Tanz-Show der „Faschingsfreunde Fürstenfeldbruck“ unter dem Motto „Beat of Nature“ durfte im Anschluss wieder selbst getanzt werden. Danach schwebten zarte Elfen und leuchtende Quallen als Zeichen der außergewöhnlichen Naturschönheit durch den Saal. Das Prinzenpaar Matthias I. und Leonie I. präsentierten ästhetische Tanzeinlagen in für Fasching ungewöhnlich ruhiger Atmosphäre. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter im dynamischen Showprogramm. Kurz vor Mitternacht kam mit der Showtanzgruppe des CCK ein feuriger Höhepunkt mit artistischen Einlagen. Der Auftritt sorgte für tosenden Applaus. Eine letzte Möglichkeit mit dem CCK zu feiern gibt es am Rosenmontag.