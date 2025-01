Jetzt regieren die Prinzenpaare

Kaum sind Weihnachten und Silvester vorbei, regieren in Königsbrunn die Narren. Den Auftakt machte, wie in jedem Jahr, die Inthronisation der neuen Prinzenpaare. Und wie gewohnt war es wieder eine besondere Show.

Denn zum ersten Mal zeigten dabei die Showtanzgruppe, die „Taktlosen 2.0“ und die Minis des CCK ihr neues Programm. Das steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Im Licht der Legenden“. Passend zum Motto machte sich auch gleich der Vorsitzende des CCK zur Legende. Wenn auch unfreiwillig. Zur Erklärung, warum Mathias „Matze“ Semmler zur Begrüßung nicht mit auf der Bühne stand, sagte Präsident Dieter Schwab: „Matze gibt alles für den Verein, sogar Gliedmaßen.“ Semmler hatte sich während der Arbeiten zum Aufbau verletzt. Er war zwar im Saal, aber mit einem dicken Verband am Arm. So konnte er das Treiben „seines CCK“ nur als Zuschauer verfolgen. Und die Tänzerinnen und Tänzer legten gleich mächtig los.

Showtanz der Extraklasse bei der Inthronisation der neuen Prinzenpaare.

Den Auftakt machten die Minis, die Kinder des CCK, zusammen mit der Jugendtanzgruppe und dem Kinderprinzenpaar. Sie brachten bekannte Märchen wie „Sterntaler“, „Frau Holle“ oder den „Froschkönig“ auf die Bühne. Dabei wurde das neue Prinzenpaar, Prinzessin Josephine II. und Prinz Jonas I. vorgestellt. Nach dem gelungenen Auftakt des CCK-Nachwuchses stattete dann die Garde der Menkinger Narren aus der Nachbarstadt Schwabmünchen dem CCK einen Besuch ab. Die Schwabmünchner begeisterten das Publikum mit schwungvollen Gardetänzen und wunderbaren Kostümen.

Was im Fasching so alles passieren kann, zeigte sich bei der Inthronisation des neuen Prinzenpaares. Prinzessin Katharina I. und Prinz Felix der III. wurden vom „alten Prinzenpaar“, Nina I. und Flo III., ins Amt eingeführt. Dazu sagte Präsident Schwab: „Es ist schon eine tolle Sache, einmal im Fasching Prinzenpaar zu sein. Allerdings haben Nina und Flo im vergangenen Jahr noch einen weiteren Höhepunkt erlebt.“ Denn der Prinz hatte seine Prinzessin im wirklichen Leben geheiratet. Eine Regentschaft mit „Happy End“ wie im Märchen. Auch das passte hervorragend zum Motto, das sich ja um Märchen und sagenhafte Gestalten dreht.

Um den Nachwuchs muss man sich beim CCK keine Sorgen machen.

Anschließend trugen einmal mehr die „Taktlosen 2.0“ zu einem der besonderen Momente des Abends bei. Als „CCK-Altenheim“ versuchten sie sich an einer tänzerischen Mondlandung und auch als Hippies. Nach dem fetzigen Auftritt nahm den Herren das Seniorenheim dann niemand mehr ab. Das Publikum bedankte sich mit viel Applaus und lautstarken Forderungen nach Zugaben, die natürlich großzügig erfüllt wurden. Danach gab es einen Gastauftritt der Garde aus Rennertshofen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem akrobatischen Auftritt unterhielt.

Die neue Show der Showtanztruppe begeisterte das Publikum

Und schließlich war es so weit: Die Showtanztruppe des CCK zeigte ihre neue Show. Von König Artus und seinem Hof ging es über einen Ausflug nach Irland schließlich in die Gesellschaft der Eiskönigin. Mit viel Tempo und gelungener Choreografie ist es der Tanzgruppe wieder einmal gelungen, Maßstäbe zu setzen.

Auch die Menkinger Garde war mit von der Partie.

Großartige Kostüme, eine mitreißende Musikauswahl und natürlich tänzerisches Geschick und akrobatisches Können verzauberten die Besucher in der Halle. Auch Bürgermeister Feigl und die vielen anwesenden Stadträtinnen und -räte waren begeistert und machten fleißig beim zwischendurch eingestreuten Vereinstanz mit. Zur Belohnung wurden sie dann, genauso wie die vielen Helfer und Unterstützer des Vereins, mit Faschingsorden geehrt.

