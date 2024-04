Auf- und Abstiegskampf spitzen sich zu

Noch sechs Spieltage stehen aus, die Entscheidungen rücken immer näher. Einigen Teams steht noch ein anspruchsvolles Nachholprogramm bevor.

Eisige Temperaturen und unbequemes Fußballwetter sorgten am vergangenen Spieltag für einige Spielabsagen. Für den kommenden Spieltag ist wieder Frühlingswetter vorhergesagt. Passend dazu rücken die Entscheidungen um Auf- und Abstieg immer näher. In jeder Klasse wird es dabei noch richtig spannend.

TSV Walkertshofen reist zum SV Bergheim

Es hätte für den TSV Walkertshofen am vergangenen Wochenende auf dem neu hergerichteten Sportplatz ein echtes Topduell gegen den Spitzenreiter SV Schwabegg werden können. Allerdings hatte der Wettergott wohl seine Fußballschuhe verschlampt und dafür Regen und Schnee geschickt. Somit wird die Partie gegen Schwabegg am 8. Mai bei hoffentlich besseren Voraussetzungen nachgeholt.

Nun reist die Staudentruppe von Bernhard Vogg erst einmal zum SV Bergheim, der sich zuletzt gegen den eigentlich stark in die Rückrunde gestarteten TSV Göggingen mit 1:0 durchsetzte. Schwabegg bekommt hingegen den FSV Wehringen zu Besuch, der dem SV Untermeitingen am vergangenen Sonntag zu Hause überraschend mit 1:3 unterlag. Für den SVU endete damit eine Horrorserie von zehn Niederlagen in Serie. Den letzten Sieg feierte das Team zuvor Anfang Oktober ebenfalls gegen Wehringen.

Nimmt der SV Untermeitingen die Euphorie mit?

Die Euphorie aus diesem Sieg kann Untermeitingen am Wochenende vielleicht mit in das nächste Spiel gegen den SV Hurlach nehmen und Wehringen möglicherweise sogar überholen. Der FSV könnte im schlechtesten Fall sogar auf den letzten Tabellenplatz zurückfallen. Dafür müsste der TSV Göggingen gegen den FSV Großaitingen, der verletzungsbedingt auf der letzten Rille daherkommen, gewinnen. Beim 0:9 in Haunstetten sah Großaitingen am letzten Samstag gar kein Land.

Kein einfaches Spiel steht der Reserve des TSV Haunstetten bevor, wenn sie am Samstag bereits um 12 Uhr bei der zweiten Mannschaft des TSV Bobingen antritt. Der Tabellenzweite aus Bobingen ist der Überflieger der Rückrunde und beendete zuletzt auch die Siegesserie des SSV Margertshausen eindrucksvoll mit 4:1. Der SSV tritt nun wiederum beim VfL Kaufering II an, der sich am vergangenen Spieltag durch den Sieg beim FSV Inningen auf Platz vier verbesserte. Inningen hat an diesem Wochenende spielfrei und darf die Fußballschuhe im Schrank lassen.

TSV Schwabmünchen II ist über nicht genehmigte Spielverlegung verärgert

Gleich drei Spiele fielen zuletzt in der A-Klasse aus. Zwei davon wegen schlechten Platzverhältnissen, eines wegen Spielermangels. Etwas verärgert ist man bei der Reserve des TSV Schwabmünchen. Das Team bat beim FSV Inningen II um Spielverlegung, bekam aber eine Abfuhr. Da die Situation in der Hinrunde genau andersherum war und Schwabmünchen der damaligen Spielverlegung zustimmte, hat dies einen faden Beigeschmack. Durch den Punktgewinn am grünen Tisch dürfte Inningen endgültig aus dem Abstiegskampf heraus sein.

Den Abstieg werden jetzt wohl der SV Reinhartshausen und der VfB Mickhausen unter sich ausmachen. Bei der 1:6-Niederlage gegen Türkgücü Königsbrunn hatte Reinhartshausen zuletzt keine Chance. Mickhausen muss am kommenden Spieltag beim TSV Königsbrunn antreten. In der Hinrunde setzte es ein bitteres 2:8 für den VfB.

Klosterlechfelds Mission gegen Türkgücü Königsbrunn

Das Stadtderby in Königsbrunn entschied der FC am Samstag klar mit 4:0 gegen den TSV und setzte sich somit etwas vom Lokalrivalen ab. Siegreich war auch die SpVgg Lagerlechfeld II, der Tabellenführer gewann mit 2:0 gegen den SSV Bobingen. Sehr zähe Fußballkost gab es zudem beim 1:0 des TSV Fischach gegen den TSV Klosterlechfeld.

Schwabmünchen geht am Sonntag favorisiert gegen den TSV Fischach auf den Platz, ebenso der SV Schwabegg II gegen den FC Königsbrunn. Lagerlechfeld könnte seinen Auswärtsfluch in Reinhartshausen nach drei Niederlagen endlich besiegen. Ob der SSV Bobingen zu Hause der SpVgg LangerringenI II ein Schnippchen schlagen kann, ist genauso spannend wie Klosterlechfelds Mission gegen Türkgücü Königsbrunn. Der SV Gessertshausen sollte dagegen im Heimspiel gegen Inningen klarkommen.

Aufstiegsduell zwischen Schlingen und Mittelneufnach

Erwartet klar fertigte der TSV Mittelneufnach die SG Breitenbronn/Loppenhausen am vergangenen Spieltag mit 5:0 ab. Das Team vergab sogar mehrere Chancen auf einen höheren Sieg. Während der SV Bedernau beim 4:2 gegen Türkiyemspor Mindelheim wenig anbrennen ließ, musste der SV Schlingen beim 3:3 gegen den TSV Pfaffenhausen Federn lassen. Nun kommt es zum direkten Duell der Aufstiegsrivalen aus Schlingen und Mittelneufnach. Im Hinspiel gelang Mittelneufnach ein knappes 1:0. Bedernau sollte sich nach den bisher sehr starken Leistung auch gegen den TSV Mindelheim durchsetzen können.

VfL Kaufering III mit zwei Kantersiegen im Rücken

In der B-Klasse Augsburg Süd traten gleich zwei Mannschaften nicht an. Der SV Bergheim II und der FSV Großaitingen II überließen dem Gegner kampflos die Punkte. Der TSV Straßberg holte nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3 beim FSV Kleinaitingen II. Der VfL Kaufering III fertige Türk Bobingen am Sonntag humorlos mit 5:0 und den FC Kleinaitingen II am Dienstag sogar mit 7:0 ab.

Die SG Obermeitingen siegte mit einem astreinen Hattrick von Philipp Pfundmayr sicher 4:0 gegen den SV Gessertshausen II. Weiter geht es für Tabellenführer PSV Augsburg gegen Klosterlechfeld II sowie für die SG Langenneufnach/ Walkertshofen gegen Bergheim. Bei beiden Spielen scheint der Sieg nur eine Frage der Höhe zu sein. Straßberg könnte gegen die SG Fischach/Margertshausen endlich wieder einen Sieg feiern, während der ASV Hiltenfingen II einige zusätzliche Abwehrbeine gegen Kaufering aufstellen sollte. Interessant könnte die Partie der Tabellennachbarn Türk Bobingen gegen Obermeitingen werden.