Viele Nachholspiele und neue Gesichter

In den drei unteren Ligen gibt es insgesamt 15 Nachholpartien vor dem eigentlichen Rückrundenstart – in der Winterpause hat sich personell viel getan

Da scharren die Teams doch schon mit den Hufen und das Fußballherz schlägt höher: Es ist Frühlingswetter angesagt und die Teams der Kreisklasse, A-Klasse und B-Klasse starten am kommenden Wochenende endlich in die Rückrunde. Doch eigentlich ist dieser Spieltag noch Vorrunde. Zahlreiche Spiele fielen im November aufgrund schlechten Wetters aus. In der Winterpause gab es bereits einige Trainer- und Spielerwechsel – auch schon für die kommende Saison. Für die Teams gilt aber ab Sonntag: äußerste Konzentration, denn schon Klaus Augenthaler wusste: „Wenn der Kopf nicht da ist, sondern nur eine Hülle, dann ist es egal, ob du mit einer Viererkette oder einer Schneekette spielst."

Kreisklasse Augsburg Süd: Aufgerüstet hat zur Winterpause das Tabellenschlusslicht Göggingen. Als Co-Trainer wurde Anton Prenka vom SV Biburg verpflichtet, der den zu Germaringen gewechselten Erkan Aydogdu ersetzen soll. Zudem konnten auch Simon Sutty (von Stadtbergen) und Elson Kryeziu (von Gersthofen) als Spieler geholt werden. Zur neuen Saison wird schließlich Philipp Schmid (vom TSV Pfersee) als Spielertrainer das Kommando beim TSV Göggingen übernehmen. Am Sonntag geht es dann gleich zur ersten Härteprüfung nach Margertshausen, wo Malte Tjarks nach seinem Bezirksliga-Ausflug zum TSV Gersthofen seit der Winterpause wieder die Schuhe für seinen Heimatverein bindet. Das Hinspiel entschied der SSV mit 2:1 für sich.

In Hurlach hat sich dagegen ein Leistungsträger verabschiedet. Raphael Goßner wechselte nach Langerringen und man darf nach einer guten Vorbereitung gespannt sein, ob die Oberbayern nach zuletzt sechs Niederlagen in der Liga Wehringen im Abstiegskampf weiter auf Distanz halten können. Keine leichte Aufgabe bekommt der Tabellenvorletzte Untermeitingen mit dem Tabellenfünften VfL Kaufering vorgesetzt. Sollte Göggingen gewinnen rutscht der SVU bei einer Niederlage auf den Laternenplatz. In der Pause schloss sich Armin Hukic aus Klosterlechfeld dem VfL an, gleichzeitig verließ aber Lasse Holthuis die Kauferinger in Richtung FT Jahn Landsberg.

Zu einem sehr unbequemen Gegner muss der Tabellenzweite TSV Walkerthofen reisen. Der FSV Inningen kann eigentlich alles – aber zum Leidwesen von Spielertrainer Klaus Schmölzer auch leichtfertig Spiele aus der Hand geben. Das Hinspiel endete trotzdem mit einem 1:0 für die Augsburger Vorstädter und will der Staudenclub von Bernhard Vogg dem SV Schwabegg noch etwas Feuer von unten machen, dann muss hier schon ein Sieg her. Beim TSV Haunstetten ging nach fast fünf Jahren Trainer Günter Seiler in der Winterpause zum Kissinger SC. Doch ein Nachfolger ist schon gefunden. Andreas Ried vom FC Weisingen wird ab sofort die Mannschaft betreuen. Außerdem verstärken Savio Beyamin (aus Kriegshaber) und Mahrous Alhomsi (vom FC Königsbrunn) ab sofort das Team. Und in Bergheim geht im Sommer ebenfalls das bisher sehr erfolgreiche Engagement von Trainer Thomas Suchan zu Ende. Sein Ziel ist aber noch nicht bekannt. Spielerwechsel gab es zudem beim FSV Großaitingen und dem TSV Bobingen II. Während in Großaitingen Roland Andorfer vom FC Stätzling II kam, musste der TSV Bobingen Niklas Stockmaier nach Kleinaitingen ziehen lassen.

A-Klasse Augsburg Süd: Auch in der A-Klasse finden vier Nachholspiele statt. Inningen II bekommt es hier mit dem großen Favoriten Langerringen II zu tun und alles andere als ein Sieg des Tabellenzweiten beim Letzten wäre eine Überraschung. Mit neuem Trainer geht der VfB Mickhausen in das Spiel gegen den FC Königsbrunn. Markus Heermeier ( Bobingen) kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und wird versuchen, den VfB schnell aus der Abstiegszone zu bringen. Das Spiel aus der Vorrunde blieb den Teams bestimmt noch im Gedächtnis. Nach dem Schlusspfiff kam das große Hagel-Unwetter.

Nach Gessertshausen geht die Reise für den SV Reinhartshausen. Der SVR steckt schwer im Abstiegskampf und die Abgänge von Lukas Kirchenbaur zu Hiltenfingen sowie Felix Idel nach Kleinaitingen macht dies nicht unbedingt leichter. In Gessertshausen gehen zum Saisonende Spielertrainer Christoph Wagemann (zu SV Erlingen) und Co-Trainer Ferdinand Ströhl. Bereits zur Winterpause gab es in Klosterlechfeld einen Wechsel an der Seitenlinie. Peter Hafner löste hier Klaus Bojanowski ab. Nun geht es gegen den starken Aufsteiger Schwabegg II. Das Hinspiel endete im Oktober 3:1 für Schwabegg. Auf den 25. April wurde das Spiel Schwabmünchen gegen Türk Königsbrunn noch einmal verlegt. Abschiede gibt es auch beim SSV Bobingen. Trainer Florian Oswald wechselt im Sommer zum Stadtrivalen TSV Bobingen, Spieler Ben Klemenz zog es bereits jetzt nach Kleinaitingen. In Fischach wechselte Sascha Knöpfle nach dreieinhalb Jahren wieder zurück nach Ziemetshausen.

A-Klasse Allgäu 2: Der TSV Mittelneufnach startet erst nächste Woche gegen den TSV Mindelheim II in die Rückrunde.

B-Klasse Augsburg Süd: Einen ganzen Spieltag holt die B-Klasse nach. Am Freitagabend starten bereits Lagerlechfeld III und Fischach/Margertshausen in die Rückrunde. Gegen den Tabellenletzten sollten die Lechfelder drei Punkte zu Hause behalten. Tabellenführer PSV Augsburg fährt zum TSV Straßberg und da kommt schon ein dickes Pfund auf die Heimelf zu. Doch ganz so souverän wie am Anfang wirkte der PSV zum Ende der Vorrunde nicht mehr und verlor in Obermeitingen. Mit einem unveränderten Kader und äußerst positiv geht Thomas Valentin in die Rückrunde: „Das Team hat in der Vorbereitung gut mitgezogen und ich denke, dass wir in der Rückrunde schon unsere Punkte machen“. Außerdem kann er hier mit Lisa Pfitzmayr neben Sarah Krusbersky nochmal eine weitere Powerfrau aufbieten.

Der Tabellenzweite Langenneufnach/Walkertshofen sollte in Kleinaitingen seiner Favoritenrolle gerecht werden, ebenso wie Türk Bobingen in Bergheim. Bei Bergheim wurden Daniel Nelson und Sebastian Probst für die Rückrunde reaktiviert. Außerdem spielen noch Klosterlechfeld gegen Hiltenfingen, Gessertshausen empfängt Großaitingen und in Obermeitingen kommt es zum oberbayerischen Derby gegen Kaufering.