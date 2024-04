Neues Grün für den Sportplatz in Walkertshofen

Plus Der TSV hat die Sanierung des Sportplatzes abgeschlossen. Am Sonntag wird die Fußballsaison hier offiziell eröffnet.

Beim TSV Walkertshofen ist die Freude groß: Nach fast eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Sanierung des Sportplatzes abgeschlossen und die Spieler können hier nun die Fußballsaison eröffnen. Die offizielle Einweihung ist zwar erst am 6. Juli, das erste Heimspiel der ersten und zweiten Mannschaft findet aber bereits am Sonntag, 21. April, ab 13 Uhr gegen den ASV Hiltenfingen sowie um 15 Uhr gegen den SV Schwabegg auf dem neuen Rasen statt.

Neben der Premiere auf dem Sportplatz gibt es aber noch eine weitere Besonderheit, wie der Zweite Vorsitzender Christoph Endres erklärt: „Dieser erste Spieltag steht ganz im Zeichen unserer Spendenaktion für den schwer erkrankten Hansjörg Bauer aus Walkertshofen. Er war früher Spieler, Jugendtrainer und fleißiger Helfer bei vielen Arbeiten für unseren Verein. Deshalb wollen wir ihn unterstützen“. Auf dem Sportplatz stellen die Organisatoren deshalb eine Spendenbox auf und es gibt Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. „Herzlich eingeladen sind auch alle Besucher, die nicht nur die spannenden Spiele verfolgen wollen, sondern auch den neuen Sportplatz begutachten und vor allem unser Vereinsmitglied Hansjörg Bauer unterstützen wollen“, so Endres.